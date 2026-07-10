عماد الساعي: العالم العربي يمتلك مقومات قوة ناعمة مؤثرة لكنه يفتقد التخطيط المشترك

أكد الدكتور عماد الساعي، مستشار الأمم المتحدة لإدارة المخاطر والأزمات، أن الدول العربية تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لبناء قوة ناعمة ذات تأثير عالمي، إلا أن غياب التخطيط والتنسيق المشترك يحول دون الاستفادة الكاملة من هذه المقومات.

وقال الساعي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن المملكة العربية السعودية تمتلك إحدى أبرز أدوات القوة الناعمة في العالم، بفضل احتضانها للمقدسات الإسلامية واستقبالها ملايين الزائرين سنويًا.

وأوضح أن هذه الزيارات يمكن استثمارها بصورة أكبر من خلال إعداد برامج ثقافية ومعرفية تُعرّف الزائر بتاريخ المملكة وإنجازاتها، إلى جانب تنظيم زيارات لمعالم بارزة مثل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومرافق صناعة كسوة الكعبة، بما يعزز ارتباط الزائر بالثقافة العربية ويمنحه تجربة تتجاوز أداء الشعائر الدينية.