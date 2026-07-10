التقديم للأكاديمية العسكرية 2026.. شروط القبول والمواعيد ورابط التسجيل لجميع الكليات والمعاهد

التقديم للأكاديمية العسكرية 2026 تصدر اهتمام آلاف الطلاب وأولياء الأمور، بعدما أعلنت القوات المسلحة فتح باب قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، إلى جانب المعاهد الصحية للقوات المسلحة، والمدارس العسكرية الرياضية، فضلًا عن قبول الدفعة الأولى للدراسة المدنية بجامعة كيان التابعة للقوات المسلحة، وذلك لدفعة أكتوبر 2026.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي شهده الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والشخصيات العامة والإعلاميين، وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.





ويشمل التقديم للأكاديمية العسكرية 2026 الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، بالإضافة إلى حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين، وحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للعمل كضباط متخصصين.

شروط التقديم للأكاديمية العسكرية 2026

حددت القوات المسلحة مجموعة من الضوابط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين ضمن التقديم للأكاديمية العسكرية 2026، وجاءت أبرزها كالتالي:



الشروط العامة للقبول لصالح (الأكاديمية والكليات العسكرية للثانوية العامة ومايعادلها - المحاربين - المتخصصين - المعاهد الصحية للقوات المسلحة)

أن يكون الطالب / الطالبة مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية (عن غير طريق التجنس / وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى)

أن يكون الطالب / الطالبة حاصلاً على شهادة (الثانوية العامة أو ما يعادلها / المؤهل الجامعي للطلبة المحاربين) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2026 وعام 2025

أن يكون الطالب / الطالبة مقيدا بإحدى الجامعات المصرية أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2025

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف

أن يكون الطالب / الطالبة حَسن السير والسلوك

أن يكون الطالب / الطالبة غير متزوج ولم يسبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالأكاديمية بالنسبة لطلبة (الثانوية العامة / المعاهد الصحية / المحاربين)

أن لا يكون الطالب / الطالبة قد استقال أو فُصل تأديبياً من أي (كلية / معهد / مدرسة) عسكرية / مدنية

أن لا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية للذكور (المحاربين / المتخصصين / الدراسات العليا)

أن لا يقل الطول للذكور عن (170 سم) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتي يُسمح بها حتى (158سم) كحد أدنى، ولا يقل عن (155 سم) بالنسبة للإناث

أن يجتاز الطالب / الطالبة اختبار السمات / القدرات الشخصية بنجاح.

أن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام للقوات المسلحة.

أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح اختبارات اللياقة البدنية

أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع (7.5 متر) / بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز وذلك للذكور فقط

أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبارات النفسية المختلفة.

أن يجتاز الطالب / الطالبة بتفوق الاختبار التفضيلي (اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي - الرياضيات - الفيزياء- الكيمياء - الأحياء) طبقاً للكلية المرشح لها

أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة) وكذلك الاختبارالرياضيالمتقدم.

أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم لجنة الاختبار.

يُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

أن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة في أوراق القَبول والتي تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة.

أن يكون الطالب / الطالبة الحاصل على المؤهل الجامعي (البكالوريوس / الليسانس - الدراسات العليا) من الجامعات المصرية (الحكومية / الأهلية / الخاصة) فقط وليس المعاهد العليا أو الأكاديميات عدا خريجي كليتي (الهندسة - الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كضباط متخصصين فقط

يُسمح للضباط الاحتياط / المكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط.

أن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية والمعاهد الصحية بارتداء الزي العسكري المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن.





مواعيد التقديم للأكاديمية والكليات العسكرية

حددت القوات المسلحة الجدول الزمني الخاص بـالتقديم للأكاديمية العسكرية 2026، والذي يختلف وفق سنة الحصول على المؤهل.

بالنسبة لخريجي الثانوية العامة 2025:

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني من 9 يوليو 2026 حتى 20 يوليو 2026.

سحب الملفات وأداء اختبار السمات من 11 يوليو حتى 22 يوليو 2026.

أما خريجو الثانوية العامة 2026:

يبدأ التسجيل بعد إعلان النتيجة بـ72 ساعة، ويستمر حتى 27 أغسطس 2026.

سحب الملفات واختبار السمات من 8 أغسطس حتى 30 أغسطس 2026.

مواعيد التقديم للمعاهد الصحية والمحاربين والمتخصصين

بالنسبة للمعاهد الصحية للقوات المسلحة:

خريجو 2025: التسجيل من 9 يوليو حتى 20 يوليو، وسحب الملفات من 25 يوليو حتى 30 يوليو 2026.

خريجو 2026: التسجيل بعد إعلان النتيجة بـ72 ساعة وحتى 27 أغسطس 2026، وسحب الملفات من 1 سبتمبر حتى 16 سبتمبر 2026.

أما الضباط المحاربون من خريجي عامي 2025 و2026:

التسجيل من 9 يوليو حتى 20 يوليو 2026.

سحب الملفات واختبار السمات من 1 أغسطس حتى 6 أغسطس 2026.

وبالنسبة للضباط المتخصصين:

التسجيل من 1 أغسطس حتى 27 أغسطس 2026.

سحب الملفات واختبار السمات من 1 سبتمبر حتى 16 سبتمبر 2026.

الدراسة المدنية بجامعة كيان والمدارس العسكرية الرياضية

يشمل التقديم للأكاديمية العسكرية 2026 أيضًا الدفعة الأولى للدراسة بالصفة المدنية في جامعة كيان التابعة للقوات المسلحة.

ويبدأ التسجيل لخريجي 2025 خلال الفترة من 9 يوليو حتى 20 يوليو 2026، مع سحب الملفات واختبارات القدرات من 11 يوليو حتى 22 يوليو 2026.

أما خريجو 2026، فيبدأ تسجيلهم بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ72 ساعة وحتى 27 أغسطس 2026، على أن تجرى اختبارات السمات من 8 أغسطس حتى 30 أغسطس 2026.

وفيما يتعلق بالمدارس العسكرية الرياضية، يبدأ التسجيل من 9 يوليو حتى 20 يوليو 2026، بينما يتم سحب الملفات وإجراء اختبار السمات خلال الفترة من 11 يوليو حتى 23 يوليو 2026.



رابط التقديم في الكليات العسكرية ومكان سحب الملفات

أوضحت القوات المسلحة أن التقديم للأكاديمية العسكرية 2026 يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي المخصص لقبول الأكاديمية والكليات العسكرية، والضباط المحاربين، والمتخصصين، والمعاهد الصحية miltraining.mod.gov.eg.

كما يتم سحب ملفات التقديم من مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية، في حين يتم سحب ملفات المدارس العسكرية الرياضية من مقار المدارس نفسها.

ودعت القوات المسلحة جميع الراغبين في التقديم للأكاديمية العسكرية 2026 إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، واستيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة، لضمان استكمال إجراءات القبول وفق الضوابط المعلنة.