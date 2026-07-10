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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لتجنب الإصابة بسرطان الجلد.. نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة
نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة
آية التيجي
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حذر أطباء الجلدية من مخاطر التعرض المفرط لـ أشعة الشمس خلال فصل الصيف، مؤكدين أن الوقاية السليمة من الأشعة فوق البنفسجية تعد خط الدفاع الأول للحد من الإصابة بسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة وحروق الشمس.

نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

وأكدت استشاري الأمراض الجلدية الدكتورة جوستين هيكستال أن الاستخدام المنتظم لواقي الشمس بعامل حماية SPF 50 مع حماية عالية من أشعة UVA وUVB يعد من أهم وسائل حماية البشرة، خاصة عند قضاء فترات طويلة على الشواطئ أو في الأماكن المفتوحة، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت أن كمية واقي الشمس المستخدمة تلعب دورًا مهمًا في فعاليته، إذ يحتاج الوجه والرقبة إلى نحو ملعقة صغيرة من الواقي، بينما يحتاج الجسم بالكامل إلى كمية تعادل كوبًا صغيرًا، مع ضرورة إعادة وضعه كل ساعتين إلى ثلاث ساعات أو بعد السباحة والتعرق.

كما شددت على أهمية ارتداء الملابس الواقية من الأشعة فوق البنفسجية، والقبعات واسعة الحواف، والنظارات الشمسية، إلى جانب تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة.

نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

وأشارت إلى أن الأطفال يحتاجون إلى عناية خاصة، إذ إن التعرض لحروق الشمس في سنوات العمر الأولى يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان الجلد لاحقًا، لذلك يُنصح بارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب لأعمارهم.

وأكدت أن الحصول على لون البشرة الأسمر لا يعني أن الجلد أصبح محميًا، موضحة أن الاسمرار هو في الأساس علامة على تعرض الجلد لأضرار ناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، ولا يوفر حماية كافية من مخاطر الشمس.

نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

ويؤكد خبراء الجلدية أن الالتزام بإجراءات الوقاية اليومية، حتى في الأيام غير شديدة الحرارة، يساهم في الحفاظ على صحة البشرة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض الجلدية المرتبطة بالتعرض المزمن لأشعة الشمس.

الوقاية من أشعة الشمس سرطان الجلد الميلانوما واقي الشمس SPF 50 الأشعة فوق البنفسجية حروق الشمس حماية البشرة

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لتجنب الإصابة بسرطان الجلد.. نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة
نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة
نصائح للوقاية من أشعة الشمس الضارة

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