عمرو أديب: عاوزين استقبال للاعبي المنتخب في كورنيش الإسكندرية أو صلاح سالم

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالاستقبال الشعبي التاريخي لمنتخب مصر في العلمين بعد أداء مشرف في كأس العالم 2026.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: "كان بالإمكان استقبال أفضل مما كان للاعبي منتخب مصر.. وشيء مرتب أكتر.. والناس اللي سهرت في القهاوي، واللي كانت بتدعي للمنتخب وغيرهم، لم تتأتى لهم الفرصة.. وشوفت إنه ممكن يكون أحسن من كده".

وواصل الإعلامي عمرو أديب،: "أطالب- إذا أمكن- الاستقبال يكون في كورنيش الإسكندرية، وبلاش القاهرة، وهتشوفوا.. أو ساعة زمن في صلاح سالم".