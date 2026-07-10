سمير فرج: كتاب رجل الأقدار يوثق فترة مهمة من تاريخ مصر لقائد عظيم

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن كتاب رجل الأقدار يوثق أهم فترة في مصر بالعصر الحديث، متابعا: الكتاب يوثق فترة مهمة من تاريخ مصر لقائد عظيم أدار مصر في تلك الفترة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن حياة الرئيس السيسي العسكرية كانت الاصعب في كتاب رجل الأقدار، متابعا: “الكتاب يستهدف طمأنة المواطنين على أن الرئيس السيسي بقدرته وخبرته وعلمه قادر على إدارة البلاد واتخاذ القرار”.

وأوضح أن الرئيس السيسي كان يريد أن يلتحق بالمدرسة الثانوية العسكرية؛ لكي يلتحق بعدها بالكلية الحربية أو الجوية، وعند عرضه الفكرة أمام والده ووالدته؛ وافق والده على الفكرة وسط تخوف من الأم.