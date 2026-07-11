إسبانيا تفوز على بلجيكا 2-1 وتضرب موعدا مع فرنسا في نصف النهائي

فاز منتخب إسبانيا على نظيره بلجيكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، في إطار ربع نهائي كأس العالم.

وجاء هدف إسبانيا الأول عن طريق فابيان رويز في الدقيقة 29، بينما جاء هدف بلجيكا عن طريق دي كيتيلر في الدقيقة 41

وسجل ميكيل ميرينو الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وتأهل منتخب إسبانيا لملاقاة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم.

وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: تيموثي كاستاديي – ناثان نجويي – براندون ميشيل – ماكسيم دي كويير.

خط الوسط: نيكولاس راسكين – يوري تيليمانس – جيريمي دوكو – كيفين دي بروين – لياندرو تروسارد.

خط الهجوم: شارل دي كيتيلير.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو – باو كوبارسي – إيمريك لابورت – مارك كوكوريلا.

خط الوسط: فابيان رويز – رودريجو هيرنانديز "رودري" – ألكس باينا – داني أولمو – لامين يامال.

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال.