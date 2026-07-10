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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف
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قدمت مذيعة صدى البلد الإخباري إيمان عبد اللطيف، تغطية جوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة لا تشهد ارتفاعات ملحوظة، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل درجة الحرارة المحسوسة تتراوح بين 37 و38 درجة.

وأضافت أن الإحساس بدرجات الحرارة يزيد بمعدل يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية عن القيم المسجلة، مع اختلاف نسب الرطوبة من محافظة إلى أخرى.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال الفترة من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، باعتبارها الفترة التي تسجل أعلى درجات حرارة وأقوى أشعة شمس.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، واستخدام المظلات أو القبعات عند الخروج، مع تجنب البقاء لفترات طويلة تحت أشعة الشمس لتفادي الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأكدت غانم أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما يساعد على تلطيف الأجواء خاصة خلال ساعات المساء وفي الأماكن المفتوحة.

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مؤكدة أنها لن تكون مؤثرة ولا تستدعي القلق.

الطقس حالة الطقس درجات الحراراة

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