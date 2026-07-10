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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أكلات مهمة لمرضى السكري.. خيارات صحية تساعد على ضبط مستويات السكر في الدم

لمرضي السكري
لمرضي السكري
ريهام قدري
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يحتاج مرضى السكري إلى اتباع نظام غذائي متوازن للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم والحد من خطر المضاعفات، ويؤكد خبراء التغذية أن اختيار الأطعمة المناسبة لا يقل أهمية عن الالتزام بالأدوية أو ممارسة النشاط البدني، إذ يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد في تحسين التحكم في مستويات الجلوكوز وتعزيز الصحة العامة.

 أبرز الأكلات التي ينصح بها لمرضى السكري، إلى جانب أهم النصائح الغذائية.

الخضروات الورقية

تعد الخضروات الورقية مثل السبانخ، والجرجير، والخس، والملوخية من أفضل الخيارات لمرضى السكري، لأنها منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات، وغنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

الحبوب الكاملة

ينصح باستبدال الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة مثل الشوفان، والقمح الكامل، والأرز البني، والبرغل، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم وتمنح الشعور بالشبع لفترة أطول.

الأسماك الدهنية

يعد السلمون والسردين والماكريل من الأطعمة المفيدة لمرضى السكري، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساهم في دعم صحة القلب، وهو أمر مهم لأن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

البقوليات

الفول، والعدس، والحمص، والفاصوليا من المصادر الممتازة للبروتين النباتي والألياف، وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم عند تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

المكسرات

يمكن تناول حفنة صغيرة من اللوز أو الجوز أو الفستق غير المملح كوجبة خفيفة، إذ تحتوي على دهون صحية وبروتين وألياف تساعد في الشعور بالشبع وقد تساهم في تحسين التحكم في مستوى السكر.

الزبادي غير المحلى

يعد الزبادي الطبيعي قليل الدسم وغير المحلى خيارًا مناسبًا، لاحتوائه على البروتين والكالسيوم والبكتيريا النافعة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

يمكن لمرضى السكري تناول بعض الفواكه باعتدال، مثل التفاح، والكمثرى، والبرتقال، والتوت، مع مراعاة الكميات وتجنب العصائر المحلاة، لأن تناول الثمرة الكاملة يوفر الألياف التي تساعد على تنظيم امتصاص السكر.

نصائح غذائية لمرضى السكري

- تناول الوجبات في مواعيد منتظمة.
- التحكم في حجم الحصص الغذائية.
- الإكثار من شرب الماء.
- تقليل الحلويات والمشروبات السكرية.
- الحد من الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.
- ممارسة النشاط البدني بانتظام، مع متابعة مستويات السكر وفقًا لتعليمات الطبيب.

ويؤكد الأطباء أن النظام الغذائي المناسب يختلف من شخص لآخر حسب العمر، والوزن، ونوع السكري، والأدوية المستخدمة 

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