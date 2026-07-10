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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة منتخب مصر تغادر مطار أتلانتا متجهة إلى العلمين

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

غادرت بعثة منتخب مصر، مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية على متن طائرة خاصة، في طريقها إلى مصر، وذلك عقب انتهاء مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، بعد رحلة تاريخية شهدت العديد من اللحظات المميزة والنتائج التي أعادت المنتخب إلى دائرة المنافسة العالمية.

ومن المقرر أن تصل البعثة إلى مطار العلمين بعد رحلة جوية تستغرق أكثر من اثنتي عشرة ساعة، حيث يعود اللاعبون والجهاز الفني والإداري إلى أرض الوطن عقب إسدال الستار على مشاركة المنتخب في البطولة، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت النسخة الحالية من كأس العالم ظهورًا لافتًا للمنتخب المصري، بعدما تمكن من تجاوز دور المجموعات والوصول إلى الأدوار الإقصائية، ليحقق إنجازًا يعكس تطور مستوى الفريق وقدرته على منافسة كبار المنتخبات على الساحة الدولية.

وكان منتخب مصر قد أنهى منافسات المجموعة السابعة في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، متساويًا مع منتخب بلجيكا في عدد النقاط، إلا أن فارق الأهداف منح الفراعنة بطاقة التأهل إلى الدور التالي، بعد سلسلة من المباريات القوية التي أظهر خلالها اللاعبون شخصية مميزة وروحًا قتالية نالت إشادة الجماهير والمتابعين.

وواصل المنتخب مشواره بنجاح حتى بلغ دور الستة عشر، حيث اصطدم بمنتخب الأرجنتين في مواجهة قوية اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة. وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليغادر الفراعنة البطولة بعد أداء مشرف ترك انطباعًا إيجابيًا لدى الجماهير.

وأثارت تلك المباراة جدلًا واسعًا بسبب عدد من القرارات التحكيمية التي اعتبرها كثيرون مؤثرة في مجريات اللقاء، إلا أن المنتخب المصري قدم مستوى مميزًا ونافس بقوة أمام أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، ليؤكد قدرته على مقارعة المنتخبات الكبرى.

ويأمل الجهاز الفني في البناء على المكاسب التي تحققت خلال البطولة، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها اللاعبون، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وسط تطلعات جماهيرية بأن تكون هذه المشاركة نقطة انطلاق نحو المزيد من النجاحات والإنجازات في البطولات القارية والدولية القادمة.

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