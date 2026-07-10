تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة.. قائمة الكليات والحد الأدنى المتوقع

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة نظام 3 سنوات أصبحت محور اهتمام آلاف الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول، حيث يسعى الجميع إلى التعرف على الكليات والمعاهد التي يمكن الالتحاق بها، والحدود الدنيا المتوقعة للقبول، إلى جانب موعد انطلاق أعمال التنسيق الرسمي، وقواعد القبول التي أقرتها وزارة التعليم العالي للعام الجامعي الجديد.

وتُعد مؤشرات العام الماضي مرجعًا استرشاديًا مهمًا يمكن للطلاب الاستناد إليه في توقع الكليات التي قد تكون متاحة لهم خلال مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة نظام 3 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار أن الحدود الدنيا النهائية ستتحدد وفقًا لنسب النجاح وأعداد المتقدمين والأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد.



مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة نظام 3 سنوات

تعتمد مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة نظام 3 سنوات بصورة كبيرة على الحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي في تنسيق العام الماضي، والتي تعكس مستوى المنافسة بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الحكومية.

وأظهرت نتائج التنسيق السابق ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات التجارة في عدد من الجامعات، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على هذا القطاع من جانب طلاب الدبلومات الفنية التجارية.

الحد الأدنى لكليات التجارة في تنسيق 2025

جاءت كلية تجارة أسوان في صدارة الكليات من حيث الحد الأدنى للقبول، بعدما سجلت 97.2%، تلتها كلية تجارة جامعة جنوب الوادي بنسبة 97%، ثم كلية تجارة جامعة السويس بنسبة 96.8%.

كما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية تجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 96.2%، بينما سجلت كلية تجارة جامعة سوهاج 95.8%، وكلية تجارة جامعة بني سويف 95.77%.

وسجلت كل من كلية تجارة جامعة عين شمس وكلية تجارة جامعة أسيوط حدًا أدنى بلغ 95.6%، في حين جاءت كلية تجارة جامعة طنطا عند 95.2%، وكلية تجارة جامعة بورسعيد بنسبة 95.1%، بينما بلغ الحد الأدنى بكلية تجارة جامعة بنها 95%.

كليات التجارة التي جاءت بحدود أقل

ضمن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة نظام 3 سنوات، سجلت كلية تجارة جامعة المنوفية بشبين الكوم 94.66%، فيما بلغ الحد الأدنى لكلية تجارة جامعة الإسكندرية وكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان 94.5%.

كما جاءت كلية تجارة جامعة الزقازيق بنسبة 94.4%، وكلية تجارة جامعة القاهرة عند 94.22%، بينما سجلت كلية تجارة جامعة المنصورة 94%.

وتشير هذه الأرقام إلى أن المنافسة على كليات التجارة الحكومية ظلت مرتفعة خلال العام الماضي، وهو ما يجعلها مؤشرًا مهمًا للطلاب عند ترتيب رغباتهم خلال التنسيق الجديد.



كليات أخرى متاحة لطلاب دبلوم التجارة

لا تقتصر مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة نظام 3 سنوات على كليات التجارة فقط، بل تشمل أيضًا عددًا من الكليات والبرامج الجامعية الأخرى التي تستقبل طلاب الدبلومات الفنية التجارية.

فقد سجلت كلية التربية بجامعة حلوان حدًا أدنى بلغ 93.9%، بينما جاءت كلية تجارة جامعة مدينة السادات وكلية تجارة جامعة دمنهور بنسبة 93.8%.

كما بلغ الحد الأدنى لكلية تجارة جامعة كفر الشيخ 93.78%، وكلية تجارة جامعة دمياط 93.77%، في حين سجلت كلية التربية النوعية بجامعة دمياط 93.4%.

وسجل برنامج العلوم المالية والإدارية بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق 93.33%، ليكون من بين البرامج التي يقبل عليها عدد كبير من طلاب الدبلومات التجارية.

مؤشرات كليات السياحة والفنادق

تضمنت مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة نظام 3 سنوات أيضًا عددًا من برامج وكليات السياحة والفنادق، التي تمثل فرصة مميزة للطلاب الراغبين في العمل بقطاع الضيافة والسياحة.

وجاء الحد الأدنى لبرامج التعليم التبادلي للسياحة والفنادق بالغردقة عند 92.8%، بينما سجل برنامج جامعة حلوان 92.6%، وبرنامج جامعة الإسكندرية 92.4%.

كما بلغ الحد الأدنى لبرنامج التعليم التبادلي بجامعة مدينة السادات 91.94%، في حين سجل برنامج تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي بجامعة الفيوم 91.89%، بينما وصلت كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بشرق بورسعيد إلى 90.3%.

متى يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2026؟

من المنتظر أن تبدأ أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة نظام 3 سنوات عقب انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، وفقًا للجدول الزمني المعتاد الذي تعلنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المتوقع أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا فور انتهاء جميع مراحل تنسيق الثانوية العامة، ليتمكن طلاب الدبلومات الفنية من اختيار الكليات والمعاهد المناسبة لمجموعهم.

قواعد القبول لطلاب الدبلومات الفنية

حدد القرار الوزاري رقم 1177 الصادر في 22 يونيو 2025 قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات، والتي تشمل تخصصات التجاري، والصناعي، والصناعي شعبة ترميم الآثار، والزراعي، والموسيقي، إلى جانب الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، والثانوية الأزهرية.

وتشمل الكليات المتاحة قطاعات التجارة، والتربية بشعب التعليم الفني، والتربية النوعية، والزراعة، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، والهندسة، والفنون التطبيقية، والآثار، والفنون الجميلة، والتكنولوجيا والتعليم، وذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي، مع الالتزام بالشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لكل كلية، واجتياز اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التي تشترط ذلك.

كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلومات الثلاث سنوات بعد الإعدادية في تخصصات التجارة والصناعة والزراعة والموسيقي والصناعي شعبة ترميم الآثار، ممن حصلوا على 60% فأكثر من إجمالي درجات الدبلوم، بالتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2026

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات، سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو السياحة والفنادق أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو نظام الخمس سنوات، متابعة إجراءات مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة نظام 3 سنوات وتسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي فور فتح باب التسجيل.



رابط موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx

أكثر من 821 ألف طالب ينتظرون التنسيق

بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف التخصصات، التي تشمل الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، داخل 2506 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

ومع إعلان النتائج رسميًا، يترقب الطلاب الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد، حيث تظل مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة نظام 3 سنوات مجرد مؤشرات استرشادية، بينما تحدد النتائج النهائية وفقًا لنسب النجاح، وعدد الطلاب المتقدمين، والطاقة الاستيعابية للكليات، وهو ما يجعل متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي أمرًا ضروريًا قبل تسجيل الرغبات.

النسبة المئوية للقبول في الكليات والمعاهد للطلاب الحاصلين علي دبلوم تجارة نظام 3 سنوات:

تجارة أسوان 97.2

تجارة جنوب الوادي 97

تجارة السويس 96.8

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 96.6

تجارة انتساب موجه أسوان 96.6

تجارة انتساب موجه السويس 96.6

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 96.2

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 96

تجارة سوهاج 95.8

تجارة بني سويف 95.77

تجارة عين شمس 95.6

تجارة أسيوط 95.6

تجارة انتساب موجه سوهاج 95.55

تجارة انتساب موجه بني سويف 95.55

تجارة انتساب موجه عين شمس 95.44

تجارة انتساب موجه أسيوط 95.2

تجارة طنطا 95.2

تجارة بور سعيد 95.1

تجارة بنها 95

تجارة انتساب موجه بور سعيد 94.9

تجارة انتساب موجه بنها 94.8

تجارة المنوفية بشبين الكوم 94.66

تجارة انتساب موجه طنطا 94.66

تجارة و إدارة أعمال حلوان 94.5

تجارة الإسكندرية 94.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 94.44

تجارة الزقازيق 94.4

تجارة القاهرة 94.22

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 94.22

تجارة انتساب موجه الزقازيق 94.22

تجارة العريش 94.22

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 94.11

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 94.1

تجارة المنصورة 94

تجارة انتساب موجه القاهرة 94

تربية حلوان 93.9

تجارة مدينة السادات 93.8

تجارة دمنهور 93.8

تجارة انتساب موجه العريش 93.8

تجارة كفر الشيخ 93.78

تجارة دمياط 93.77

تجارة انتساب موجه المنصورة 93.77

تجارة انتساب موجه دمنهور 93.72

تجارة انتساب موجه دمياط 93.71

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 93.7

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 93.66

تربية نوعية دمياط 93.4

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 93.33

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 92.8

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 92.6

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 92.4

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 91.94

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 91.89

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 90.3

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 89.22

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 88.39

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 88.2

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 88.11

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 87.83

حقوق الفيوم 87.83

حقوق المنيا 87.44

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 87.2

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 87.11

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 86.8

حقوق القاهرة 86.72

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 86.61

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 86.28

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 86.11

حقوق انتساب موجه القاهرة 86

العالي سياحة وفنادق الغردقة 85.89

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 85.8

حقوق سوهاج 85.72

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 85.5

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 85.28

حقوق انتساب موجه سوهاج 85.06

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 85

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 85

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 85

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 84.28

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 84.11

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 83.89

دراسات نوعيه العريش 83.67

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 83.6

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 83.3

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 83

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 82.89

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 82.33

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 82.06

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 82

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 82

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 81.84

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 81.67

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 81.61

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 81.55

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 81.22

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 80.83

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 80.11

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 79.66

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 79.33

حقوق جنوب الوادي 78.83

حقوق كفرالشيخ 78.83

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 77.94

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 77.67

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 77.44

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 77.06

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 76.33

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 75.78

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 75.17

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 75

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 75

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 73.78

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 72.56

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 72.15

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 70.28

تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات 72.4

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 72.21

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 72.14

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 71.57

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 71.5

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 71.43

ك.ت. فني صناعى اسوان 70.86

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 70.17

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 70.14

ك.ت. فني صناعى قويسنا 70

ك.ت. فني صناعى بور سعيد 70

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 70

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 69.86

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 69.86

تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات 69.8

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 69.71

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 69.29

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 69.07

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 68.71

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 68.71

تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات 68.43

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 68

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 67.57

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 67.57

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 67.29

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 67.14

تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات 66.57

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 65.86

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 65.5

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 65.43

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 65.14

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 65.14

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 64.14

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 63.86

ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 62.4

ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 60

ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 60

ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 60

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 60

ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 60

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 60

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 60

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 60

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 60

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 60

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 60

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 60

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 60

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 60

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 60

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات 60

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 60

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 60