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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا
الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا
يمنى عبد الظاهر
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أكد الإعلامي أمير هشام أن البيان الصادر على لسان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن طلب زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، يعكس ثقة كبيرة في اقتراب الموافقة على هذا المقترح.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "صدور بيان رسمي على لسان هاني أبو ريدة بشأن مطالبه للكاف بزيادة عدد الفرق المصرية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، يؤكد بنسبة كبيرة أن الطلب سيتم اعتماده، فمن الصعب أن يخرج أبو ريدة بتصريحات رسمية دون أن يكون لديه ثقة في تحقيق مطالبه، خاصة في ظل ثقله داخل الاتحادين الأفريقي والدولي".

وأضاف أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سيصوت على المقترح خلال اجتماعه المرتقب، مشيرًا إلى أن النتائج تبدو محسومة بنسبة كبيرة، وهو ما قد يترتب عليه مشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك زد وسيراميكا كليوباترا في بطولة كأس الكونفدرالية.

وأوضح أمير هشام أن مشاركة الأهلي في دوري الأبطال أصبحت "شبه رسمية"، في انتظار الإعلان النهائي عقب اجتماع المكتب التنفيذي للكاف خلال الأيام المقبلة، معتبرًا أن القرار سيكون مفاجأة كبيرة.

كما أشار إلى أن الزمالك يواجه تحديات تتعلق بالحصول على الرخصة المحلية والأفريقية، بسبب ملفات المديونيات وإيقاف القيد، لافتًا إلى أن لجنة التراخيص تسلمت في المقابل جميع مستندات الأهلي الخاصة بملف الرخصة، وهو ما جعل موقف الزمالك أكثر تعقيدًا.

وأكد أن أي مشاركة للزمالك في دوري الأبطال دون استيفاء إجراءات الرخصة بالشكل القانوني قد تدفع الأهلي للمطالبة بمراجعة الملف بالكامل، موضحًا أن طلب اتحاد الكرة بزيادة عدد المقاعد من شأنه إنهاء هذا الجدل وعدم فتح باب الاعتراض بين الناديين.

واختتم أمير هشام بالإشارة إلى معلومات وصفها بأنها من كواليس الاجتماعات، تفيد بأن شركتين أمريكيتين من رعاة الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم أبلغتا مسؤولي "فيفا" و"كاف"، خلال جلسة حضرها جياني إنفانتينو وباتريس موتسيبي، بأن غياب الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا سيؤثر سلبًا على القيمة التسويقية وحقوق البث، بل ولوحتا بإمكانية الانسحاب من رعاية البطولات الأفريقية، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي عن زيادة المقاعد قد يصدر خلال الأسبوع المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، في بيان رسمي، أن هاني أبو ريدة تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

أبو ريدة الإعلامي أمير هشام دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية الأهلي والزمالك وبيراميدز سيراميكا كليوباترا

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