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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية والمعهد القومى للاتصالات لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للطلاب

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
إبراهيم الهواري

وقع الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات (NTI)، بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تنمية القدرات الرقمية لطلاب وخريجي الجامعة وتعزيز التعاون في مجالات التدريب.


وجرى توقيع البروتوكول بمقر المعهد القومي للاتصالات بمدينة نصر بحضور الدكتورة إيمان عبد الغفار القائم بعمل مدير برامج كلية علوم الحاسب وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية من الجانبين.
وأكد الدكتور تامر سمير أن البروتوكول يأتي فى اطار توجه الجامعة نحو تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية الرائدة وربط الدراسة الأكاديمية بالتدريب العملي بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات التقنية التي يتطلبها سوق العمل.
وأشار رئيس الجامعة الى أن المعهد القومي للاتصالات باعتباره الذراع التدريبي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمتلك خبرات متقدمة تؤهله لتقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات التكنولوجية وتعزز جاهزية الطلاب والخريجين للمنافسة محليا وإقليميا ودوليا.
وأضاف أن الشراكة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي ودعم جهود الجامعة في إعداد كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه قال الدكتور أحمد خطاب أن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية المعهد لتوسيع التعاون مع الجامعات المصرية، وتنفيذ برامج تدريبية وبحثية مشتركة تدعم الابتكار، وتربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، لطلاب وخريجي الجامعة، يتم تصميمها بما يتوافق مع احتياجات الكليات والبرامج الأكاديمية وكذلك الإشراف العلمي على مشروعات التخرج، وإجراء بحوث مشتركة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، بما يعزز منظومة البحث العلمي والابتكار، ويسهم في إعداد كوادر رقمية مؤهلة تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها الأهلية رئيس جامعة بنها الأهلية المعهد القومي للاتصالات

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