ضبط 8 سماعات إلكترونية بحوزة طلاب داخل لجان امتحان الفيزياء بقها في القليوبية

تمكنت الأجهزة المختصة بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، من ضبط 8 سماعات إلكترونية بحوزة عدد من طلاب الثانوية العامة داخل لجان امتحان مادة الفيزياء بمدينة قها، في محاولة لاستخدامها في الغش أثناء أداء الامتحان.



وجرى التحفظ على السماعات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الطلاب المخالفين، وفقًا للوائح المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

وتواصل غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية متابعة سير الامتحانات بمختلف اللجان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتظام الامتحانات والتصدي لأي محاولات للإخلال بضوابطها أو مخالفة القواعد المنظمة لها.