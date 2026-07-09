الخارجية الكويتية تحذر: العدوان الإيراني علينا يفاقم حالة التوتر في المنطقة

عبرت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تستهدف أراضي البلاد، وآخرها فجر اليوم، والتي تعكس نهجاً عدائياً متكرراً، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة دولة الكويت.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن العدوان الإيراني يمثل تهديدا مباشرا لأمن البلاد واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرقا جسيما لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2817.

وشددت الوزارة على أن هذه الاعتداءات السافرة تشكّل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يُفاقم حالة التوتر في المنطقة، ويُهدد السلم والأمن الإقليميين، ويُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأمور بالوسائل السلمية.

وأكدت الوزارة أن أمن دولة الكويت وسيادتها خطٌ أحمر، مجددةً التأكيد على أن دولة الكويت تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وصون سيادتها، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.