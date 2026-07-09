إصابة طالبة بالإعياء عقب تناول أقراص مجهولة داخل لجنة ثانوية عامة بقنا

أصيبت طالبة بالمرحلة الثانوية، بحالة إعياء شديدة عقب تناولها أقراص مجهولة داخل دورة مياه بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة طالبة بحالة إعياء داخل لجنة امتحانات ثانوية عامة بدائرة بندر قنا.

وتبين أن الطالبة تناولت أقراص مجهولة المصدر داخل دورة مياه اللجنة، يُعتقد بأنها كانت محاولة لإنهاء حياتها، للتخلص من ضغوط الامتحانات.



ودفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة لنقل الطالبة إلى مستشفى قنا العام لتلقي الاسعافات الطبية والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.







