بموارد ذاتية للجامعة.. رئيس جامعة قنا يفتتح دار الضيافة 4 بكلية الإعلام

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، دار الضيافة 4 بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، ضمن خطة الجامعة لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها على استقبال الضيوف الرسميين وإدارة الفعاليات الأكاديمية بكفاءة عالية، وذلك عقب تنفيذه بالكامل من خلال إدارات الجامعة وبمواردها وإمكاناتها الفنية والمادية والبشرية الذاتية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طروب طلبة، أمين الجامعة، عبدالرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، الدكتور حسين عبد الباسط عميد كلية الاعلام، ولفيف من القيادات الإدارية.

وقال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، إن افتتاح دار الضيافة يمثل خطوة استراتيجية نحو تكامل إدارة الفعاليات بالجامعة، وأن المشروع تم تنفيذه بالكامل من خلال إدارات الجامعة وبمواردها وإمكاناتها الفنية والمادية والبشرية الذاتية.



وأضاف رئيس جامعة قنا، بأن هذا التطوير يوفر بيئة مريحة وراقية للضيوف، حيث تضم دار الضيافة الجديدة عدة غرف فندقية مجهزة ومؤثثة بالكامل بسعة 12 سريرا .



وأكد عكاوي، حرص الجامعة على تقديم تجربة ضيافة متميزة تتماشى مع المعايير الحديثة، بما يواكب رؤية الجامعة في إيجاد بيئة جامعية متكاملة تدعم الأنشطة الأكاديمية والإدارية، وتساهم في تعزيز الصورة المؤسسية للجامعة .