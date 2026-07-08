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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جولات ميدانية مكثفة بحدائق العاصمة لدفع العمل بمشروعات سكن لكل المصريين

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

أجرى المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، جولة تفقدية موسعة بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة بقطاعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية، لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على جودة التنفيذ بمختلف المواقع.

 يرافقه عدد من قيادات الجهاز، من بينهم نواب رئيس الجهاز ومعاونوه، ومديرو الإدارات التنفيذية للمرافق والطرق، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة، وذلك في إطار التنسيق المستمر لدفع معدلات العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات القومية، وإنطلاقا من تعليمات الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس عمار مندور، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، نحو ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها، ومواكبة تنفيذ أعمال البنية التحتية بهدف ضمان تقديم منتج سكنى لائق يليق بالمواطن المصري وفق المواعيد المقررة.

وتفقد رئيس الجهاز سير الأعمال بالمشروعات المختلفة، موجهاً بسرعة تكثيف الأعمال والانتهاء من المراحل المتبقية وفق أعلى معايير الجودة، مع الالتزام الكامل بالمخططات الزمنية المستهدفة، بما يسهم في تسريع معدلات تسليم الوحدات والمشروعات الجاري تنفيذها.

 شملت الجولة تفقد أعمال المرافق لمشروع وحدات محدودي الدخل إسكان اجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بإستكمال المرحلة الخامسة بالاعلان الرابع عشر، بإجمالي عدد ١٧٤٩٦ وحدة سكنية يجرى تنفيذها بمساحة ٩٠ مترًا مربعًا للوحدة كاملة التشطيب والمرافق، كما تفقد أعمال الطرق الجاري الانتهاء منها بالمشروع، وأعمال اللاند سكيب الخاص بالعمارات من تركيب البلدورات والأرصفة والإنترلوك. 

وخلال الجولة، تم التأكيد على الإدارات المختصة بضرورة تكثيف الجهود الميدانية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التنفيذية، وسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية وفق البرامج الزمنية المحددة، مع الإلتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أفضل معدلات الأداء.

كما شدد المهندس أحمد العربي، رئيس الجهاز، على أن التواجد الميداني المستمر والمتابعة اليومية الدقيقة يمثلان نهج عمل ثابت داخل جهاز المدينة، كما تأتي هذه الجولات ضمن خطة متابعة يومية مكثفة يتبناها جهاز المدينة لضمان دفع معدلات التنفيذ، والوقوف بشكل مباشر على سير الأعمال، ورصد أية ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على تقدم المشروعات، مع سرعة التعامل الفوري معها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها.

حدائق العاصمة الإسكان البنية التحتية سكن لكل المصريين

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