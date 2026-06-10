الرئيس الإريتري يزور وحدات سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة

استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فخامة الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، والوفد المرافق له خلال زيارتهم لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بمدينة حدائق العاصمة.

وجاء ذلك بحضور السيد المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة.

وفي بداية الزيارة، رحبت مي عبد الحميد بالرئيس الإريتري والوفد المرافق له، حيث قدمت شرحًا وافيًا للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي كلمتها، أوضحت مي عبد الحميد أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام ٢٠١٤، تهدف لطرح وبناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل.

طرح وبناء أكثر من مليون وحدة سكنية

وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يقود تنفيذ هذا البرنامج منذ إطلاقه، والذي يعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث تمكن من طرح وبناء أكثر من مليون وحدة سكنية مدعومة للمواطنين، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتلبية الاحتياجات السكنية للفئات الأكثر احتياجًا، وإتاحة فرص تملك السكن الملائم بشروط ميسرة.

التحديات التنموية

وأضافت مي عبد الحميد: الصندوق يعمل على مواجهة التحديات التنموية المختلفة من خلال توفير منظومة دعم متكاملة، حيث يصل إجمالي الدعم المقدم للمواطن المستفيد إلى نسبة 50%-60% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية، ويتنوع الدعم المقدم ما بين دعم نقدي مباشر يخصم من ثمن الوحدة السكنية، ويحدد وفقًا لدخل المتقدم، بالإضافة إلى دعم غير مباشر مثل دعم تكلفة المرافق وثمن الأرض، مع توفير تمويل عقاري ميسر من خلال البنوك وشركات التمويل بنسبة 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل وبفترات سداد تصل إلى 20 عامًا.

وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون مع ٣١ جهة تمويل مختلفة، بواقع 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري.

وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق نجح في توفير السكن الملائم لفئات لم يكن بإمكانها تملك وحدة سكنية بسهولة مسبقًا، مثل السيدات وبلغت نسبة المستفيدات منهن ٢٤%، والعاملين بالمهن الحرة وبلغت نسبتهم ٣٤%، والأفراد ذوي الهمم وبلغت نسبتهم ٥%، مؤكدة أن الصندوق يحرص على ضمان تكافؤ الفرص وتحقيق الشمول الاجتماعي في الاستفادة من برامج الإسكان.

4 ملايين فرصة عمل

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع امتد إلى ما هو أبعد من توفير السكن الملائم للمواطنين، حيث ساهم في خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل، وإشراك 915 شركة مقاولات في تنفيذ المشروعات.

الإسكان الأخضر

وفيما يتعلق بالاستدامة البيئية، أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق أطلق برنامجًا رائدًا لتوفير الإسكان الأخضر للمواطنين منخفضي الدخل، وهو الأول من نوعه بالمنطقة، وتساهم تلك الوحدات في خفض استهلاك الطاقة والمياه وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسب ملحوظة.

وأوضحت أن هذه الوحدات السكنية ضمن مبادرة العمارة الخضراء حصلت على شهادات اعتماد محلية ودولية، حيث حصلت أكثر من 25 ألف وحدة سكنية خضراء على شهادة GPRS، كما حصلت أكثر من 14 ألف وحدة سكنية خضراء على شهادة EDGE الدولية.

وأعلنت أن هناك اهتماما كبيرا بالتجربة المصرية لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، حيث شهدت وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" زيارات متنوعة من وفود رسمية إقليمية ودولية، كما حصدت المبادرة العديد من الجوائز الإقليمية والدولية في مجالات التميز الحكومي والابتكار والسياسات العامة والإسكان، كما أصدر تحالف الشمول المالي AFI دراسة دولية حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك بعد زيارة نظمها التحالف لعدد من مسؤولي البنوك المركزية حول العالم للمشروع.

حدائق العاصمة

وفي ختام كلمتها، قدمت مي عبد الحميد شرحًا وافيًا لمدينة حدائق العاصمة، والتي تعد إحدى مدن الجيل الرابع، وتقع شرق مدينة بدر بالقرب من العاصمة الجديدة، وتمتد المدينة على مساحة واسعة، وتشهد مدينة حدائق العاصمة تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية، حيث يصل إجمالي الوحدات إلى أكثر من 112 ألف وحدة، كما توفر المدينة مجموعة متكاملة من المشروعات الخدمية، بها مدارس ووحدات صحية وحضانات وأسواق تجارية ومكاتب خدمات عامة، بالإضافة إلى الأندية والملاعب، بما يضمن توفير بيئة معيشية متكاملة تلبي احتياجات السكان اليومية.

من جانبه، أعرب الرئيس أسياس أفورقي عن تقديره الشديد للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ودورها الفعال في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، موجهًا الوفد المرافق بضرورة دراسة التجربة المصرية بصورة دقيقة لتحديد الجوانب التي يمكن تطبيقها لديهم.