الأرصاد: طقس الأحد حار رطب نهارا.. والعظمى في القاهرة 35

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأحد حارا رطبا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، وأن يكون مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

ويتوقع الخبراء تشكل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال سيناء ومدن القناة وجنوبا على مناطق من حلايب – شلاتين على فترات متقطعة.

ومن المتوقع وجود نشاط للرياح على أغلب الانحاء وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوبا على حلايب واقصى جنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط، يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية، كما يتوفع الخبراء أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الجديدة 36 25

6 اكتوبر 35 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 33 24

وادى النطرون 34 25

كفر الشيخ 32 24

بلطيم 31 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 24

دمياط 30 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 35 23

العريش 32 22

رفح 31 22

رأس سدر 35 24

نخل 34 22

كاترين 32 19

الطور 36 26

طابا 35 23

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 27

الاسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 29 23

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 34 23

رأس غارب 37 28

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 30

شلاتين 39 28

حلايب 36 30

أبو رماد 40 28

مرسى حميرة 38 29

أبرق 39 28

جبل علبة 39 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 24

سوهاج 40 26

قنا 44 27

الأقصر 45 29

أسوان 46 30

الوادى الجديد 42 28

أبوسمبل 45 30

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 44 32

المدينة 45 33

الرياض 43 29

المنامة 40 33

أبوظبى 41 31

الدوحة 42 33

الكويت 47 35

دمشق 35 19

بيروت 30 26

عمان 31 19

القدس 29 19

غزة 30 24

بغداد 44 31

مسقط 31 27

صنعاء 28 16

الخرطوم 38 27

طرابلس 37 27

تونس 37 26

الجزائر 30 23

الرباط 27 18

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم



العظمى الصغرى

أنقرة 24 14

إسطنبول 28 19

إسلام آباد 34 26

نيودلهى 35 28

جاكرتا 34 21

بكين 33 23

كوالالمبور 32 25

طوكيو 32 24

أثينا 30 19

روما 32 19

باريس 29 15

مدريد 32 19

برلين 26 15

لندن 26 14

مونتريال 28 20

موسكو 20 14

نيويورك 28 19

واشنطن 30 20

نواكشوط 32 26

أديس أبابا 20 13