5 أسباب وراء ارتفاع أسعار السيارات.. الشعبة توضح

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك 5 أسباب وراء ارتفاع أسعار السيارات، مشيرًا إلى أن التاجر أو الموزع ليس له دور في تحريك الأسعار.

وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة"، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار تكلفة شحن السيارات، بالإضافة إلى التأمين على الشحن ونقلها خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الحروب والأزمات التي يشهدها العالم.

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وتابع أن مصادر الطاقة تؤثر بشكل مباشر على أسعار السيارات، موضحًا أن الجميع تابع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على سوق السيارات، مشيرًا إلى أن سعر برميل البترول ارتفع خلال الفترة الماضية من 65 دولارًا إلى أكثر من 100 دولار.

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وأوضح أن سعر الصرف يعد أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أسعار السيارات، إلى جانب القرارات المحلية، موضحًا أن هناك بعض القيود على استيراد السيارات، وهو ما يؤدي إلى تراجع المعروض، وبالتالي يؤثر على الأسعار.

وأشار إلى أنه إذا كان حجم سوق السيارات في مصر يبلغ 300 ألف سيارة، منها 150 ألف سيارة يتم استيرادها و150 ألف سيارة يتم تصنيعها محليًا، فإن أي تأثير على هذه العوامل الخمسة ينعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات.