مصرع محاسب وابنه الرضيع فى انقلاب سيارة بطريق قنا الصحراوى الغربى

لقى محاسب بالبنك الأهلى وابنه الرضيع مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام قرية الشيخ على بطريق قنا نجع حمادى الصحراوي الغربى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص ورضيع وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية الشيخ على بنجع حمادى.

وتبين مصرع أحمد محمد الشريف، محاسب بالبنك الأهلي المصر، وابنه الرضيع مراد، أثناء استقلاله سيارته الملاكى بالطريق الصحراوى الغربى.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى المصاب إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.







