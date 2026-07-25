زغاريد بمنزل الأولى على الجمهورية بالثانوية الأزهرية.. حبيبة: "القرآن سر تفوقي و سألتحق بالطب لمساعدة الفقراء

شهدت قرية سجين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية استمرار اجواء من الفرحة والسعادة بين صفوف الاسر والعائلات عقب شيوع نبأ تفوق الطالبة حبيبة رضا بشعبة العلمي بقطاع الثانوية الازهرية علي مستوي الجمهورية عقب اتصال مسيرة الازهر وأبلاغها بتفوقها دراسيا تزامنا مع تهنئة الاهل والجيران وزملائها .

فرحة وسعادة وزغاريد



"القرآن سر تفوقي وسألتحق بكلية الطب لمساعده الفقراء" بتلك الكلمات اعربت الطالبة حبيبة رضا عن سعادتها البالغة وسط مشاركة افراد اسرتها لها محددة عبارة "الحمد لله علي حب الجميع لي وذكر الله وحفظ القرآن الكريم لا يفارق فؤادي ورساله العلم بكلية الطب حلم كبير لي" .

الالتحاق بكلية الطب بجامعة الأزهر



كما وجهت الطالبة المتفوقة في رساله الي والديها وهي "شكرا لكما علي دعمكم لي طوال الوقت كوني ابنتكم الوحيدة والحمد لله سأواصل رسالتي لاكون سند لكل الناس "

في ذات السياق اكد الحاج رضا والد الطالبة المتفوقة بقوله :"الحمد لله علي نعم ربنا وبركاته في أولادي وخاصة بنتي الوحيدة اللي ادت رساله العلم علي اكمل وجه بحفظ القرآن الكريم منذ مراحل صغرها وهي وثقت حياتها برضا الله ربنا العباد وربنا يوفقها في رسالتها العلمية والالتزام بكلية الطب بجامعة الازهر ".

تهنئة محافظ الغربية

تقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بخالص التهنئة إلى الطالبة حبيبة رضا محمد جعبوية، ابنة قرية سجين التابعة لمركز قطور، بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية للقسم العلمي للعام الدراسي 2025/2026، معربًا عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الذي أسعد أبناء المحافظة كافة، وأكد المكانة المتميزة التي يحتلها طلاب الغربية في مختلف مراحل التعليم.

وأشاد المحافظ بما حققته الطالبة، والتي تدرس بمعهد فتيات محمد رجب الثانوي بسجين، مؤكدًا أن هذا التفوق جاء ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد، ودليلًا على ما تمتلكه بنات وأبناء الغربية من قدرات علمية متميزة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يواصل تخريج أجيال تجمع بين التفوق العلمي والقيم الأصيلة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.

انجاز علمي

وقال اللواء دكتور علاء عبد المعطي إن هذا الإنجاز لا يمثل نجاحًا فرديًا فحسب، بل يعد مصدر فخر لمحافظة الغربية بأكملها، متمنيًا للطالبة دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها الجامعية، وموجهًا التحية إلى أسرتها ومعلميها وكل من ساهم في هذا التفوق، مؤكدًا أن المحافظة ستظل داعمة لكل النماذج المشرفة التي ترفع اسم الغربية عاليًا في مختلف المحافل العلمية والوطنية.