قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 شهداء وأكثر من 20 مصابا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون جرائم الابتزاز الإلكتروني؟
رومانيا تُسقط مسيرتين اخترقتا مجالها الجوي خلال 48 ساعة
موعد إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026.. التنفيذ يبدأ في أغسطس
الأطباء يناقشون تطوير التعليم الطبي وتحويل مصر إلى وجهة عالمية للسياحة الصحية
العثور على جثمان أحمد سليمان بعد 33 ساعة من غرقه بشاطئ بورسعيد
تفوق واضح للفتيات.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي 2026
ماشي عكس.. القبض على سائق توك توك في القطامية
بولندا تحقق في تحذيرات بيلاروسية بشأن هجوم إرهابي محتمل
بحضور مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين.. سفارة مصر في بغداد تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو | صور
وزير الدفاع الإيطالي يعرض منصبا استشاريا على نظيره الأوكراني المُقال
اتفاقية تجارة حرة كندية إكوادورية لإعفاء 99.6% من الصادرات من الرسوم الجمركية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زغاريد بمنزل الأولى على الجمهورية بالثانوية الأزهرية.. حبيبة: "القرآن سر تفوقي و سألتحق بالطب لمساعدة الفقراء

فرحة أسرة الطالبة حبيبة رضا الأولي بالثانوية الأزهرية بالغربية
فرحة أسرة الطالبة حبيبة رضا الأولي بالثانوية الأزهرية بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية سجين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية استمرار اجواء من الفرحة والسعادة بين صفوف الاسر والعائلات عقب شيوع نبأ تفوق الطالبة حبيبة رضا بشعبة العلمي بقطاع الثانوية الازهرية علي مستوي الجمهورية عقب اتصال مسيرة الازهر وأبلاغها بتفوقها دراسيا تزامنا مع تهنئة الاهل والجيران وزملائها .

فرحة وسعادة وزغاريد 


"القرآن سر تفوقي وسألتحق بكلية الطب لمساعده الفقراء" بتلك الكلمات اعربت الطالبة حبيبة رضا عن سعادتها البالغة وسط مشاركة افراد اسرتها لها محددة عبارة "الحمد لله علي حب الجميع لي وذكر الله وحفظ القرآن الكريم لا يفارق فؤادي ورساله العلم بكلية الطب حلم كبير لي" .

الالتحاق بكلية الطب بجامعة الأزهر 


كما وجهت الطالبة المتفوقة في رساله الي والديها وهي "شكرا لكما علي دعمكم لي طوال الوقت كوني ابنتكم الوحيدة والحمد لله سأواصل رسالتي  لاكون سند لكل الناس "

في ذات السياق اكد الحاج رضا والد الطالبة المتفوقة بقوله :"الحمد لله علي نعم ربنا وبركاته في أولادي وخاصة بنتي الوحيدة اللي ادت رساله العلم علي اكمل وجه بحفظ القرآن الكريم منذ مراحل صغرها وهي وثقت حياتها برضا الله ربنا العباد وربنا يوفقها في رسالتها العلمية والالتزام بكلية الطب بجامعة الازهر ".

تهنئة محافظ الغربية 

تقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بخالص التهنئة إلى الطالبة حبيبة رضا محمد جعبوية، ابنة قرية سجين التابعة لمركز قطور، بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية للقسم العلمي للعام الدراسي 2025/2026، معربًا عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الذي أسعد أبناء المحافظة كافة، وأكد المكانة المتميزة التي يحتلها طلاب الغربية في مختلف مراحل التعليم.

وأشاد المحافظ بما حققته الطالبة، والتي تدرس بمعهد فتيات محمد رجب الثانوي بسجين، مؤكدًا أن هذا التفوق جاء ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد، ودليلًا على ما تمتلكه بنات وأبناء الغربية من قدرات علمية متميزة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يواصل تخريج أجيال تجمع بين التفوق العلمي والقيم الأصيلة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.

انجاز علمي 

وقال اللواء دكتور علاء عبد المعطي إن هذا الإنجاز لا يمثل نجاحًا فرديًا فحسب، بل يعد مصدر فخر لمحافظة الغربية بأكملها، متمنيًا للطالبة دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها الجامعية، وموجهًا التحية إلى أسرتها ومعلميها وكل من ساهم في هذا التفوق، مؤكدًا أن المحافظة ستظل داعمة لكل النماذج المشرفة التي ترفع اسم الغربية عاليًا في مختلف المحافل العلمية والوطنية.

اخبار محافظة الغربية الطالبة الأزهرية حبيبة رضا الأولي الثانوية الأزهرية بالغربية كلية الطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

شمس البارودي

اتركوني وربي.. شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين مش طرحة

جنينة حيوانات الجيزة

بدأ العد التنازلي.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

حملات مكثفة في كوم أمبو لرفع الإشغالات وتطوير منظومة النظافة والإنارة العامة

جانب من الحملة

ضبط طن طحينة و21600 قطعة كيك مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالقليوبية

فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ 74

الإسكندرية تعلن تفاصيل الاحتفال بعيدها القومي الـ 74 وتدعو المواطنين للمشاركة

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد