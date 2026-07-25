يويفا يعلن موعد قرعة مرحلة الدوري لأبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، رسميا عن موعد قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وذكرت "One football" العالمية أن قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا ستجرى يوم الخميس 27 أغسطس 2026 بعد اكتمال قائمة الأندية المشاركة في البطولة.

وسيشارك في القرعة 36 فريقا حيث يتأهل 29 فريقا مباشرة لمرحلة الدوري وستحسم 7 أندية المقاعد المتبقية عبر الأدوار التأهيلية التي تختتم منافساتها يوم 26 أغسطس 2026.

دوري أبطال أوروبا

وستستمر النسخة الجديدة بنفس نظام الدوري الموحد وتتنافس كل الأندية في نفس المرحلة بعد إلغاء نظام دور المجموعات التقليدي وبناء على الترتيب النهائي سيتحدد المتأهلون للأدوار الإقصائية.

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن إلى دور الـ16 مباشرة وفقا لنظام البطولة الجديد بينما تخوض الفرق التي تحتل من المركز الـ9 إلى 24 مباريات ذهاب وإياب لتحديد الفرق الثمانية المتأهلة للدور الثاني.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان قد حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد الفوز على آرسنال بركلات الجزاء الترجيحية.