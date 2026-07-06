تجاوز الخطوط الحمراء .. يويفا يفتح النار على الفيفا

وجه الاتحاد الأوروبي (اليويفا) انتقادات حادة اليوم الاثنين لقرار الاتحاد الدولي (الفيفا) تعليق عقوبة الإيقاف الناتجة عن بطاقة حمراء تلقاها مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون، معتبرا أن الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية "تجاوزت خطا أحمر" بعدما تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا في القضية.

وأثار القرار صدمة ‌واسعة خلال كأس العالم وسلط الضوء على آلية الانضباط في الفيفا، ما دفع بلجيكا، التي تواجه الولايات المتحدة يوم الاثنين بالتوقيت المحلي (فجر الثلاثاء) على بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، إلى قيادة موجة من الغضب والاعتراض.

وبذلك تحول أحد أبرز ملفات البطولة من الجوانب الفنية واختيارات المدربين إلى الجدل حول حدود العلاقة بين كرة القدم والنفوذ السياسي.

وكان الفيفا قد منح بالوجون الضوء الأخضر للمشاركة بعد أن دعا ترامب رئيسه جياني إنفانتينو إلى إعادة النظر في القضية.

رد ترامب

وقال ترامب اليوم الاثنين إنه من غير العدل أن يستبعد الفيفا أحد أفضل لاعبي المنتخب الأمريكي.

وقال اليويفا في بيان "نعرب عن ذهولنا إزاء هذا القرار غير المسبوق وغير المفهوم وغير المبرر" مضيفا أن الفيفا "تجاوز خطا أحمر".

وأضاف "عندما يعجز حماة القواعد عن ضمان تطبيقها بصورة ثابتة، تصبح نزاهة اللعبة على المحك وتتضرر مصداقية المنافسة".

ودافع ⁠ترامب عن دوره في هذه القضية اليوم الاثنين، قائلا للصحفيين في البيت الأبيض "كل ما فعلته هو أنني طلبت إعادة النظر في القرار، لأنني لم أعتقد أنها كانت مخالفة".