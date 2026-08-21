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الزمالك يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري أمام الاتحاد السكندري.. الليلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري أمام الاتحاد السكندري.. الليلة

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

يستهل نادي الزمالك، حامل لقب الدوري المصري، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، وسط حالة من الترقب الجماهيري لبداية منافسات البطولة المحلية.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية في بداية رحلة الدفاع عن اللقب، بينما يأمل الاتحاد السكندري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، تمنح لاعبيه الثقة مع انطلاق الموسم.

 

يدخل الزمالك المباراة في ظل عدد من التحديات التي واجهت الفريق خلال فترة الإعداد، وعلى رأسها إيقاف القيد، الذي حرم النادي من تدعيم صفوفه بصفقات جديدة، ليعتمد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بشكل أساسي على قائمة الموسم الماضي.

كما فقد الفريق عدداً من العناصر المؤثرة، أبرزها حسام عبد المجيد الذي انتقل إلى لودوجوريتس البلغاري بعد تألقه مع المنتخب المصري في مونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويواجه الزمالك أيضاً موقفاً صعباً يتعلق بالبرازيلي خوان بيزيرا، الذي غاب عن بداية فترة الإعداد، في ظل تمسكه بإنهاء مشواره مع الفريق، خاصة مع وجود عرض مالي كبير من شباب الأهلي الإماراتي للحصول على خدماته.

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك

وتتواصل الغيابات داخل صفوف الفريق الأبيض، حيث يفتقد الزمالك خدمات الثنائي حسام أشرف ومحمد إبراهيم بسبب الإيقاف، نتيجة تراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي.

وفي المقابل، تحوم الشكوك حول جاهزية عبد الله السعيد والأنجولي شيكو بانزا للمشاركة، بعدما غاب الثنائي عن بداية فترة الإعداد لأسباب مختلفة.

وجاء غياب عبد الله السعيد بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية لدى النادي، بينما ارتبط غياب شيكو بانزا بإجراءات تتعلق بحصول نجله على الجنسية البرتغالية.

معتمد جمال يسعى لتجاوز الأزمات

ويأمل معتمد جمال في قيادة الزمالك لتجاوز الظروف الصعبة التي سبقت انطلاق الموسم، وتحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية، خاصة أن الحصول على النقاط الثلاث سيمنح الفريق دفعة مهمة في بداية حملة الدفاع عن لقب الدوري.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة للزمالك، باعتبارها الاختبار الرسمي الأول للفريق في الموسم الجديد، وسط رغبة الجهاز الفني في تقديم مستوى قوي يؤكد قدرة الفريق على المنافسة رغم الغيابات والظروف التي أحاطت بفترة الإعداد.

حمزة الجمل يظهر لأول مرة مع الاتحاد

على الجانب الآخر، يخوض حمزة الجمل أول مباراة رسمية له على رأس القيادة الفنية للاتحاد السكندري، بعدما تولى تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الماضي.

ويطمح الجمل إلى قيادة «زعيم الثغر» لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، مستفيداً من التدعيمات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات استعداداً للموسم الجديد.

وتعاقد الاتحاد السكندري مع 24 لاعباً، هم: علي الجابري، أحمد العربي، ميدو مصطفى، إسلام عبده، عبده هشام، مصطفى معوض، معتز محمد، خالد مسعد، مازن أسامة، مؤمن عوض، أحمد الشاذلي، محمود عماد، الحبيب أحمد حسن، أحمد السيد، كينيث سيماكولا، محمد فخري، أحمد حمدي، محمد توني، نور علي، جوزيف أرموه، يسري وحيد، أنس وائل، باسكال فري، وحسام حسن.

وبين رغبة الزمالك في الحفاظ على اللقب وتحقيق بداية قوية، وطموح الاتحاد في تسجيل انطلاقة إيجابية تحت قيادة حمزة الجمل، تبدو مواجهة استاد القاهرة مرشحة لتكون واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

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