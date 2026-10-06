وزير النقل يؤكد أهمية مواصلة العمل بروح انتصارات أكتوبر المجيدة لدعم التنمية الشاملة

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم / الثلاثاء /، أهمية مواصلة العمل بروح انتصارات حرب أكتوبر المجيدة لاستكمال مشروعات تطوير وتحديث منظومة النقل، وتعزيز دورها في دعم التنمية الشاملة وخدمة المواطن.

جاء ذلك في تهنئة وجهها الوزير إلى العاملين بوزارة النقل وهيئاتها وشركاتها التابعة، وإلى الشعب المصري، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ستظل رمزًا للعزة والكرامة الوطنية، وتجسيدا لإرادة المصريين وقدرتهم على تحقيق الانتصار وتجاوز التحديات.

وقال وزير النقل :"في هذه الذكرى الغالية، نستحضر بكل الفخر تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة الذين سطروا ملحمة أكتوبر المجيدة، ونستمد من روحها قيم العزيمة والانضباط والإصرار على النجاح، لمواصلة مسيرة العمل والعطاء وخدمة الوطن"، مثمنا جهود جميع العاملين بوزارة النقل وهيئاتها وشركاتها التابعة.

واختتم الوزير تصريحاته قائلا : "رحم الله شهداء الوطن الأبرار، وحفظ مصر وشعبها وقواتها المسلحة، وأدام عليها الأمن والاستقرار والتقدم".