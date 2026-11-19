في عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكتب هذه الكلمات شهادةً للتاريخ، وأتحمل مسؤوليتها بصفتي كاتبًا صحفيًا عاش تلك السنوات، ورأى في وجوه المصريين كيف يبدو الخوف حين يتعلق بمصير بلد كامل، وكيف يبدو الأمل حين يشعر الناس أن بلدهم استعاد قدرته على الوقوف والبناء. وأقولها عن قناعةٍ تكونت مع الأيام: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد وطني عظيم، حمل مسؤولية مصر في لحظة كان فيها حمل هذه المسؤولية امتحانًا للشجاعة والإيمان بهذا الوطن.

أتذكر كيف كان المصريون يتحدثون عن بلدهم في تلك الأيام. كان الغد نفسه مصدر قلق. وكانت الدولة التي عرفناها سندًا لنا جميعًا تواجه من الاضطراب والتهديد ما جعل بقاء مؤسساتها قويةً ومتماسكةً قضيةً تمس كل بيت. وفي تلك اللحظة، انحاز الرئيس السيسي إلى إرادة المصريين، وقَبِل أن يتحمل تبعات قراره أمام شعبه وأمام التاريخ. وسيبقى هذا الموقف، في تقديري، من أشرف ما يُكتب في سيرته. فالرجل الذي اختار أن يقف مع المصريين في ساعة الخطر، فعل ذلك والمستقبل مفتوح على كل الاحتمالات.

وحين تولى الرئاسة، واجهت مصر معركةً قاسيةً مع الإرهاب. دفع فيها أبناء الجيش والشرطة من أرواحهم، ودفعت أسرٌ مصرية من أعمارها ما تعجز الكلمات عن الوفاء به. وكلما كتبنا عن استعادة الأمن، وجب أن نتذكر من غابوا حتى يعود الأمان إلى بيوتنا، وأن نذكر رئيسًا حمل مسؤولية المواجهة في سنواتها الصعبة، وأصر على أن تسترد الدولة حقها في حماية أرضها وأبنائها. وتلك صفحة في تاريخ مصر كتبها رجالٌ عاهدوا وطنهم ووفوا، وستظل أسماؤهم ودماؤهم حاضرةً في كل حديث عن هذه المرحلة.

وأشهد، من واقع عملي الصحفي ومتابعتي لملف العمران، أنني رأيت جانبًا من طموح الرئيس السيسي يتحول أمام عيني إلى واقع. أتذكر الأرض التي كنا نذهب إليها شرق القاهرة، وأتذكر كيف كان الحديث عن قيام مدينة كاملة هناك يبدو بعيدًا عند كثيرين. ثم رأيت الوزارات تعمل من الحي الحكومي، والناس يذهبون إلى أعمالهم في المكان نفسه. وما أحتفظ به من تلك التجربة هو شعور صحفي تابع الفكرة وهي تُطرح، ثم عاد بعد سنوات ليرى الناس يمارسون فيها تفاصيل يومهم. وفي الوقت نفسه، كانت قرى مصر تدخل في مشروع «حياة كريمة»، بما يحمله لأهلها من حق طال انتظاره في خدمات تليق بهم. وفي الحالتين أرى ملمحًا من شخصية الرئيس: إصراره على أن تبدأ الدولة اليوم في حسم ملفات سيعيش أبناء المصريين أثرها غدًا.

وأعرف أن المصريين تحملوا في هذه السنوات أعباءً ثقيلة، وأن لكل بيتٍ حكايته مع الغلاء وضيق المعيشة. ولهؤلاء مكانٌ أصيل في أي شهادة منصفة عن عهد الرئيس السيسي. فهم الذين حموا دولتهم حين اضطربت الأحوال، وساندوها حين خاضت معاركها، وتحملوا كثيرًا وهي تبني. وأتمنى أن يحمل لهم القادم من هذه المسيرة ما يستحقونه من سعة في الرزق، وفرص لأبنائهم، وطمأنينة على مستقبلهم. هؤلاء الناس هم الذين استجاب الرئيس لندائهم في اللحظة الفارقة، وهم أصحاب الحق الأول في ثمار كل ما جرى بناؤه.

وقد يأتي يومٌ يقرأ فيه أبناؤنا عن تلك السنوات، ويسألوننا عما رأيناه نحن الذين عشناها. وسأقول لهم إنني رأيت مصر في ساعةٍ من أشد ساعاتها حرجًا، ورأيت رجلًا تقدّم حين ثقلت المسؤولية، وارتضى أن يُحاسبه التاريخ على قراراته، ووضع من عمره سنواتٍ في استعادة قوة الدولة وبناء ما رآه ضروريًا لمستقبلها. وسأقول لهم أيضًا إنني كنت أرى في عبد الفتاح السيسي، عبر كل تلك السنوات، رجلًا يحب مصر حبًا صادقًا، ويؤمن بأنها تستحق مكانًا أكبر مما كان يبدو ممكنًا في أيام المحنة.

كل عام وأنتم بخير، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. حفظكم الله، وبارك في عمركم، وأقرّ أعينكم بمصر آمنةً عزيزةً، وبأهلها وهم يجنون ثمار ما بذلوه معكم. وشهادتي التي أكتبها اليوم وأرضى أن تبقى باسمي: حين احتاجت مصر إلى من يحمل مسؤوليتها في ساعة الخطر، كان عبد الفتاح السيسي حاضرًا. وحين ائتمنه المصريون على مستقبلها، أخذ على عاتقه أن يبنيه. ولهذا أكتب عنه اليوم كما أؤمن أن التاريخ سيذكره: قائدًا وطنيًا عظيمًا من أبناء مصر.