أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تكريم اسم الرئيس الراحل أنور السادات يعكس تقديرًا دوليًا لدوره التاريخي في إرساء السلام، مشيرًا إلى أن شخصية السادات حظيت باهتمام واسع من دوائر سياسية وأكاديمية داخل مصر وخارجها.

وأوضح فهمي، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد شردي، المذاع على قناة الحياة، أن الرئيس الراحل أنور السادات حظي باهتمام كبير من الكتاب والأكاديميين، الذين تناولوا تجربته السياسية ودوره في قيادة مصر خلال مرحلة تاريخية مهمة، لا سيما جهوده في الدعوة إلى السلام وإرسائه.

وأضاف أن هناك عشرات الكتب والدراسات التي تناولت تجربة السادات وأرَّخت لمرحلة حكمه، سواء في مصر أو على المستوى الدولي، بما يعكس مكانته وتأثيره في السياسة الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن تقدير السادات لم يقتصر على الدوائر السياسية والأكاديمية؛ بل امتد أيضًا إلى قادة ومسؤولين إسرائيليين، لافتًا إلى ما تضمنته مذكرات عدد من القادة الإسرائيليين، ومن بينهم إسحاق رابين وجولدا مائير، من إشادات بدور الرئيس المصري الراحل.

وأوضح أن الرئيس السادات حظي بتقدير حتى من قيادات عسكرية إسرائيلية، مستشهدًا بالجنرال أرييل شارون، وما أبداه من تقدير للرئيس الراحل، في مشهد يعكس حجم التأثير الذي تركته شخصية السادات ومبادراته السياسية في المنطقة.