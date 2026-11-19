أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن إرسال أي قوات أجنبية إلى أراضي أوكرانيا يعد أمراً غير مقبول بالنسبة لموسكو.

وقال بوتين - خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "بالنسبة لنا، يعد إرسال أي قوات إلى أراضي أوكرانيا أمراً غير مقبول".

وأضاف أن روسيا حاولت حل الصراع في أوكرانيا بالسبل السلمية لمدة 8 أعوام، مؤكدا أن روسيا لم تبدأ الحرب ولكنها تسعى لإنهائها.

وأشار بوتين، إلى أن القيادة الأوكرانية الحالية لا ترغب في وقف إطلاق النار لأنه سيستلزم إجراء انتخابات في أوكرانيا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي لخّص فيه برنامج عمله في شينزين: "يبدو أن السلطات الحالية في كييف لا ترغب في أي وقف لإطلاق النار لأنها ستضطر إلى إجراء انتخابات فورية".

وتابع بوتين: "ليس لديهم (نظام كييف) أي حافز للموافقة على وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لسلام دائم طويل الأمد، كما ذكرت سابقاً، سلام يركز على المستقبل، هذا تحديداً ما نسعى إليه، إذا أدركت السلطات الأوكرانية وداعموها هذه الحقائق، فأعتقد أن التنازلات التي نناقشها والتي ذكرتها ستتحقق".

وقال بوتين إنه خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار إلى الانقلاب في كييف باعتباره مصدر الصراع في أوكرانيا.

وأكد بوتين: "خلال محادثاتي مع الرئيس ترامب وفي إطار الحوار الثلاثي، تذكرتُ من أين بدأ كل شيء، بدأ كل شيء، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، بانقلاب، انقلاب عسكري في كييف، مؤكدا أن نظام كييف بدأ الحرب في جنوب شرق أوكرانيا".

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا ثلاثيًا، على هامش قمة "أبيك" في مدينة شينزين الصينية، اليوم الخميس.

وتُعقد قمة أبيك في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر. وتضم أبيك 21 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من بينها روسيا.