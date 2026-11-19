أثارت واقعة إرسال رسائل عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تتضمن طلبات للتوسط في تعيين أشخاص بمناصب مختلفة داخل الجهات التابعة للوزارة، اهتماما واسعا، بعدما كشفت وزارة النقل عن تفاصيل البلاغ المقدم بشأن الواقعة، والذي تضمن اتهامات لشخص مجهول الهوية بانتحال صفات متعددة وإرسال توصيات وطلبات تعيين متكررة، إلى جانب إرفاق مستندات سبق صدورها لجهات رسمية.

بداية الواقعة.. رسائل متكررة إلى وزير النقل

تعود تفاصيل الواقعة إلى إبلاغ النيابة العامة بقيام شخص مجهول الهوية بإرسال رسائل عديدة عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، تضمنت طلب التوسط لتعيين أحد الأشخاص بإحدى شركات وزارة النقل.

ولم تقتصر الرسائل على طلب التعيين، إذ أرفق الشخص صورة خطاب سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب، بعد طمس البيانات الخاصة بالشخص الموجه إليه الخطاب.

طلب تعيين نائب لرئيس هيئة السكك الحديدية

وتضمنت رسالة أخرى طلب تعيين شخص في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أو عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية والإيرادات والتسويق للركاب بمترو الأنفاق.

وبحسب بيان وزارة النقل، استمر الشخص في إرسال رسائل عديدة إلى الوزير، منتحلا خلالها شخصيات أخرى، ومتضمنة توصيات بتعيين موظفين وطلبات للحصول على خدمات مختلفة.

شبهات التزوير والتربح واستغلال الوساطة

وأوضحت الوزارة أن طبيعة الرسائل والمستندات المرفقة بها أثارت شبهات بشأن ارتكاب الشخص جرائم التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات، مشيرة إلى أن الوقائع والاتهامات المنسوبة إليه لا تزال محل تحقيق أمام النيابة العامة.

وشددت وزارة النقل على أن النيابة العامة هي الجهة المختصة وحدها بفحص الوقائع والتحقق من ملابساتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا للقانون.

وزارة النقل تنتقد تناول بعض المواقع للواقعة

وفي ختام بيانها، أعربت الوزارة عن استنكارها لعدم تحري بعض المواقع الإلكترونية الدقة والمهنية في تناول الواقعة، وإغفال الوقائع الرئيسية الواردة بالبلاغ، وصياغة الأخبار بأسلوب يستهدف جذب المشاهدات على حساب الحقيقة والمصداقية، بما قد يؤدي إلى إثارة اللغط والبلبلة لدى الرأي العام.

كما أهابت بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الالتزام بالدقة والموضوعية ونقل الوقائع كاملة وبالشكل الصحيح، مؤكدة احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق.