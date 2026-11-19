ذكرت وكالة «رويترز» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ كلاً من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المحكمة الجنائية الدولية «خارجة عن السيطرة».

ويكتسب هجوم الرئيس الأمريكي على المحكمة دلالة خاصة، لا سيما وأن بوتين يُعد من أبرز الشخصيات المطلوبة لدى المحكمة الجنائية الدولية؛ إذ أصدرت المحكمة في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب، تتمثل في الترحيل والنقل غير القانوني لأطفال أوكرانيين من الأراضي المحتلة إلى روسيا.

ولا تزال مذكرة الاعتقال سارية المفعول، ما يعني أن بوتين يواجه خطر الاعتقال إذا سافر إلى أي دولة ملزمة بتنفيذها.

ومع ذلك، فإن كلاً من الولايات المتحدة والصين غير ملزمتين بذلك، كونهما ليستا طرفاً في «نظام روما الأساسي»، وهو المعاهدة التي أُنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.