تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، في عدد من البنوك العاملة في مصر

وتراوح سعر الدولار الدولار بين 53.70 و53.82 جنيهًا للبيع، و الشراء بين 53.60 و53.72 جنيهًا.

أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في بنوك:" نكست وبيت التمويل الكويتي والبنك البركة" 53.82 جنيه للبيع و53.72 جنيه للشراء

سعر صرف الدولار

فيما وصل سعر الدولار في بنك مصر وبنك الإسكندرية والتنمية الصناعية والكويت الوطني 53.80 جنيه للبيع و53.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وHSBC وكريدي أجريكول نحو 53.79 جنيه للبيع و53.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار أمام الجنيه

بينما سجل البنك المصري الخليجي وقطر الوطني الأهلي 53.78 جنيه للبيع و53.68 جنيه للشراء.

وسجل الدولار في العربي الأفريقي الدولي وأبوظبي الأول نحو 53.77 جنيه للبيع و53.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي 53.76 جنيه للبيع و53.66 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في العقاري المصري العربي 53.70 جنيه للبيع و53.60 جنيه للشراء.

أسعار الدولار في البنوك الخميس اليوم

سعر الدولار في بنك نكست 53.82 جنيه للبيع، و53.72 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 53.82 جنيه للبيع، و53.72 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البركة 53.82 جنيه للبيع، و53.72 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر 53.80 جنيه للبيع، و53.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 53.80 جنيه للبيع، و53.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار في التنمية الصناعية 53.80 جنيه للبيع، و53.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار في الكويت الوطني 53.80 جنيه للبيع، و53.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 53.79 جنيه للبيع، و53.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 53.79 جنيه للبيع، و53.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصري الخليجي 53.78 جنيه للبيع، و53.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار في قطر الوطني الأهلي 53.78 جنيه للبيع، و53.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار في العربي الأفريقي الدولي 53.77 جنيه للبيع، و53.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار في أبوظبي الأول 53.77 جنيه للبيع، و53.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار في الأهلي المصري 53.76 جنيه للبيع، و53.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي 53.76 جنيه للبيع، و53.66 جنيه للشراء.

سعر الدولار في العقاري المصري العربي 53.70 جنيه للبيع، و53.60 جنيه للشراء.