أصدرت المحكمة المختصة حكما بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبلغ 5 ملايين جنيه، بعد إدانتهم بالانضمام إلى تشكيل إجرامي منظم تخصص في تزوير المستندات واستخدامها لتسهيل الهجرة غير الشرعية إلى دول أجنبية.

الرقابة الإدارية تكشف التفاصيل

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، أن التشكيل الإجرامي يتزعمه صاحب إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة، ويضم 8 أفراد، تخصصوا في تسهيل استخراج تأشيرات السفر للراغبين في الهجرة غير الشرعية، من خلال استخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية.

وأضافت الهيئة أنه عقب رصد نشاط التشكيل، تمكنت من ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق، التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

معاقبة المتهمين

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 5 ملايين جنيه، فضلًا عن مصادرة المحررات والأدوات والمبالغ المالية المضبوطة.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرار جهودها لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تستهدف استغلال المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.