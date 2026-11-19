يسود اتجاه داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال، بشأن عدم مشاركة المغربي محمود بنتايج في مباراة الجونة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

يأتي ذلك بعد فترة غياب عن المشاركة بعد تعرضه للإصابة.

ورغم جاهزية اللاعب طبيا وتعافيه من الإصابة، لكن موقفه فنيا لم يظهر بشكل كامل، وهناك تحفظ على عودته للملعب بعد الغياب الطويل، في ظل احتياج اللاعب للدخول مع الفريق بشكل تدريجي.

وسيحسم الجهاز الفني سوف يحسم قراره النهائي بخصوص بنتايج خلال الأيام القليلة المقبلة.

بينما يستمر غياب عمرو ناصر رغم جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية، لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة في المباراة الودية الأخيرة.

وطالب الجهاز الفني من اللاعب العمل على نفسه خلال الفترة المقبلة، مثل أي لاعب لا يشارك، من أجل إثبات قدراته والحصول على فرصة، في ظل اعتماد معتمد جمال على مبدأ المساواة والعدل بين جميع اللاعبين، وفقا لخالد الغندور.