كشف كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن تقييمه لفترة عمل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب منذ توليه المهمة عام 2023

وقال كرم كردي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: مجلس حسين لبيب لم ينجح في إدارته للزمالك منذ بداية فترته، ولم يستطع التعامل مع العديد من الأزمات، وعلى رأسها أزمة سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر والتي تسببت في خسائر كبيرة للنادي من الناحية المالية.

وأضاف: مجلس إدارة الزمالك لم ينجح في إنهاء أزمة إيقاف القيد، بل تعرض النادي لإيقاف جديد تأديبي، وهو الأول من نوعه، مما تسبب في عدم التعاقد مع صفقات جديدة هذا الموسم، وهو ما أثر بالطبع على الفريق.

وتابع: هناك أزمة مالية كبيرة في الزمالك وبعض اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم المتأخرة، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين والمدربين السابقين، كل هذه الأزمات لم ينجح مجلس الزمالك في التخلص منها.

استعدادات الزمالك لدوري أبطال أفريقيا

يتأهب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لخوض مباريات بارزة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لماراثون دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بقوة من أجل المنافسة على اللقب القاري الغائب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الجولة الأولى

الزمالك vs الإفريقي التونسي 6 مساء 28 نوفمبر على ستاد القاهرة

الجولة الثانية

مولودية الجزائر vs الزمالك 9 مساء 4 ديسمبر على ستاد علي عمار بالجزائر

الجولة الثالثة

الزمالك vs يانج أفريكانز 6 مساء 19ديسمبر على ستاد هيئة قناة السويس

الجولة الربعة

يانج أفريكانز vs الزمالك 8 يناير على ستاد آمان بتنزانيا

الجولة الخامسة

الإفريقي التونسي vs الزمالك 6 مساء 16 يناير على الملعب الأولمبي حمادي العقربي

الجولة السادسة

الزمالك vs مولودية الجزائر 22 يناير على ستاد القاهرة الدولي