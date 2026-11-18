شهدت منطقة القاهرة الجديدة حادثًا مأساويًا، إثر انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء على طريق السويس، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين، وسط حالة من الاستنفار الأمني بمحيط موقع الحادث.

كواليس انهيار سقف عقار تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بانهيار سقف مبنى تحت الإنشاء على طريق السويس بمنطقة القاهرة الجديدة، ووجود عدد من الأشخاص أسفل الأنقاض، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين، فيما دفعت غرفة عمليات النجدة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، وجثامين المتوفين، بالتزامن مع جهود قوات الحماية المدنية للتعامل مع آثار الانهيار والبحث عن أي أشخاص آخرين أسفل الأنقاض.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وفحص مدى الالتزام باشتراطات السلامة المهنية داخل موقع الإنشاء، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.