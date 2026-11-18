كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد دراجة نارية بالتعدى عليه بإستخدام قبضة حديدية بالإسكندرية وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/ الجارى تبلغ لقسم شرطة باب شرق من (القائم على النشر "مصاب بكسر بالأنف" - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين) بأنه حال سيره بالدراجة النارية خاصته بدائرة القسم قام قائد دراجة نارية بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكسر بالأنف لخلافات بينهما حول أولوية المرور.





أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" وقائدها (مصاب بسحجات متفرقة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وبمواجهته إعترف بالتعدى على الشاكى بالضرب بالأيدى دون إستخدمه قبضة حديدية وقيام القائم على النشر بالتعدى عليه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته، وبسؤال القائم على النشر أقر بإدعائه بشأن القبضة الحديدية نكاية فى المشكو فى حقه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.