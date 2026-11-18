

أكدت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث محافظة السويداء السورية أن المحاكمات المتعلقة بالانتهاكات التي شهدتها المحافظة ستُجرى بصورة علنية، وستكون مفتوحة أمام جميع الجهات الدولية الراغبة في متابعة الإجراءات القضائية، في خطوة تقول السلطات السورية إنها تستهدف تعزيز الشفافية وضمان المساءلة ومحاسبة المتورطين.

وقال عمار عز الدين، المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، في تصريحات لقناة «العربية»، إن المحاكمات ستتاح أمام الجهات الدولية، بما يضمن الاطلاع على مسار الإجراءات القضائية ومتابعة القضايا المرتبطة بالأحداث التي شهدتها المحافظة.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بدء السلطات السورية اتخاذ إجراءات قضائية بحق أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث السويداء التي اندلعت في يوليو 2025، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، فضلًا عن عمليات نزوح وتهجير وتضرر ممتلكات عامة وخاصة.

وكانت لجنة التحقيق الوطنية قد أعلنت تسليم تقريرها النهائي إلى وزارة العدل السورية في مارس 2026، بعد أشهر من جمع الإفادات والأدلة والاستماع إلى الشهود والضحايا، وتوثيق الوقائع المرتبطة بالاشتباكات والانتهاكات التي طالت مدنيين من أطراف متعددة.

وبحسب البيانات التي أعلنتها اللجنة، بلغ عدد القتلى خلال الأحداث 1760 شخصًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 2188، وفق حصيلة شملت مختلف الأطراف.

وفي تطور قضائي لافت، أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا»، الثلاثاء 17 نوفمبر، صدور أحكام بحق عدد من المتهمين في قضايا مرتبطة بأحداث السويداء، من بينها أحكام بالسجن المؤبد وأخرى بالسجن لمدد مختلفة، بعد إحالة ملفات التحقيق إلى الجهات القضائية المختصة.

وشددت اللجنة على استمرار متابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم، مؤكدة أن المساءلة تشمل المتهمين من مختلف الأطراف، دون استثناء، وفق الأدلة والإجراءات القانونية.