كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «الحصاد»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، عن تفاصيل وكواليس عقد علي محمود لاعب الأهلي، في ظل الجدل المثار حول الاتفاق بين الأهلي وإنبي، مؤكدا استغرابه من حجم الهجوم على النادي بسبب الصفقة.

وأوضح أمير هشام أنه تلقى رسائل عديدة من متابعين بشأن عقد علي محمود، وكان يتوقع أن يجد إشادة بإدارة الأهلي على طريقة التعامل مع الملف، لكنه فوجئ بحالة كبيرة من الجدل والهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكأن هناك من يبحث عن أي خطأ للأهلي من أجل انتقاده.

متسائلًا عن سبب تعامل الجميع مع النادي الأهلي بهذه الطريقة، خاصة أن انتقاد النادي يجب أن يكون مبنيًا على وقائع وليس مجرد محاولة لتصيد الأخطاء، «مش معنى إنه مش غلطان نطلعه غلطان»

وأضاف أمير هشام أنه من أوائل الأشخاص الذين ينتقدون الأهلي عندما يرتكب أخطاء، لكنه يرى أن عقد علي محمود تحديدًا يعد عقدًا مميزًا للغاية، ولا يجب تحميل النادي مسئولية أخطاء غير موجودة أو التعامل مع الملف باعتباره أزمة لمجرد إثارة الجدل حوله.

واختتم حديثه بالكشف عن أنه تواصل مع نادي إنبي في الميركاتو الصيفي، وأبلغ مسؤولي النادي بأنه يمتلك معلومات حول اهتمام الأهلي بضم ثلاثة لاعبين من إنبي، ليرد عليه المسؤول وقتها بأنه إذا حدث ذلك، فلن يطلب أقل من 60 مليون جنيه مقابل كل لاعب.