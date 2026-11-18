يواجه المقترح الذي تقدَّم به الفرنسي أرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتعديل قانون التسلل، مصيراً محتملاً بالإلغاء، بعدما أظهرت أول تجربة احترافية للنظام الجديد نتائج مخالفة للأهداف التي وُضع من أجلها، وفي مقدمتها تشجيع اللعب الهجومي وزيادة عدد الأهداف.

وكشفت صحيفة «التايمز» البريطانية، الأربعاء، في تقرير حصري للصحافي مارتن زيغلر، عن أن اللجنتين الاستشاريتين لكرة القدم والشؤون الفنية في المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب)، الجهة المسؤولة عن سنِّ قوانين اللعبة، تتجهان إلى التوصية بعدم اعتماد المقترح، بعدما أظهرت التجربة التي أُجريت في الدوري الكندي الممتاز أن الفرق أصبحت تميل إلى الدفاع بصورة أعمق.

وكان فينجر قد اقترح تعديل قانون التسلل بحيث لا يُحتَسب اللاعب متسللاً إلا إذا وُجد فراغ واضح بينه وبين آخر ثاني مدافع، بدلاً من القانون الحالي الذي يعاقب اللاعب إذا تقدم بجزء من جسمه المسموح له بالتسجيل به على ثاني آخر مدافع عند لحظة تمرير الكرة.

وبحسب التقرير المرحلي للتجربة، الذي عُرض خلال الاجتماعات الأخيرة للجان الاستشارية في «إيفاب»، وشمل 108 مباريات، فإن غالبية الفرق اعتمدت خطوطاً دفاعية أقرب إلى مرماها بمسافة تراوحت في المتوسط بين متر و3 أمتار مقارنة بالموسم السابق، دون حدوث تغيير ملحوظ في تمركز الخطوط الهجومية.

وأظهرت النتائج انخفاض قرارات التسلل بأكثر من النصف، بنسبة بلغت 54 في المائة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تراجع الخطوط الدفاعية، بينما سجَّل عدد الأهداف زيادةً طفيفةً فقط مقارنة بالمواسم السابقة.

ومن بين الأهداف المُسجَّلة، جاء 13 هدفاً عن طريق لاعبين كانوا سيُعدّون في موقف تسلل وفق القانون الحالي.

وأشار التقرير المُقدَّم إلى اللجنة إلى أن بعض الاتجاهات الطفيفة ظهرت خلال التجربة، لكنها لم تكن بحجم التغيير البالغ 54 في المائة في قرارات التسلل، قبل أن يطرح السؤال الرئيسي بشأن قدرة القانون المقترح على تعزيز كرة القدم الهجومية، وهي الغاية التي لم تؤكدها النتائج.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في اللجان الاستشارية قوله إن التوجه العام خلص إلى عدم نجاح مقترح التسلل الجديد، موضحاً أن خطوط الدفاع تراجعت كثيراً، دون زيادة كبيرة في الأهداف، وأن بعض الأهداف المسجَّلة بدت غير مألوفة.

وأضاف المصدر أن التجربة كانت محبطة للاعبين أيضاً، وأن هذا التعديل لا يمثل الاتجاه المناسب لتطوير اللعبة.

وكشف مصدر آخر عن أن أعضاء اللجان لم يقتنعوا بنتائج التجربة، بمَن فيهم فينغر نفسه، المدرب السابق لآرسنال.

ويرى أعضاء آخرون أن تطبيق تقنية التسلل شبه الآلية أسهم في معالجة كثير من المشكلات المرتبطة بقرارات التسلل، خصوصاً في مسابقات مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُمنَح المهاجمون هامش سماح يبلغ 5 سنتيمترات، لتجنب احتساب حالات التسلل بفوارق متناهية الصغر.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينغر قد يتجه، بعد نتائج التجربة الكندية، إلى اقتراح تجارب بديلة يُعتمد فيها على موضع جذع اللاعب فقط عند تحديد التسلل، بدلاً من احتساب القدمين والساقين.

وفي سياق متصل، أوصت اللجان الاستشارية بعدم توسيع تطبيق العد التنازلي للحكم لمدة 5 ثوانٍ، المعمول به حالياً في ركلات المرمى ورميات التماس، ليشمل الركلات الحرة والركنيات.

ورغم نجاح الإجراء في تقليص إهدار الوقت وزيادة زمن اللعب الفعلي، فإن التوجه داخل اللجان يرى أن قوانين اللعبة شهدت تعديلات كافية خلال السنوات الأخيرة.

كما رُفض مقترح آخر يهدف إلى منع الاشتباكات بين المهاجمين وحراس المرمى على الكرة بعد تسجيل الأهداف، من خلال منح الحارس وحده حق التقاط الكرة في مثل هذه الحالات، إذ عدَّ التعديل غير ضروري.

ومن المقرر أن تُعرض أي تجارب جديدة أو تعديلات قانونية على الاجتماع السنوي للمجلس الدولي لكرة القدم في الربيع المقبل، للحصول على الموافقة اللازمة.

ويتألف المجلس من الاتحادات البريطانية الأربعة، بواقع صوت لكل اتحاد، إلى جانب «فيفا» الذي يمتلك 4 أصوات، في حين يتطلب إقرار أي تعديل الحصول على 6 أصوات على الأقل.

وفي ملف آخر، كشفت الصحيفة عن أن جهات البث التلفزيوني أُبلغت بإمكانية سماح «فيفا» مجدداً بعرض الإعلانات التجارية خلال فترات استراحة شرب المياه في كأس العالم 2030، بعد تطبيقها في نسخة 2026.

وكان الاتحاد الدولي قد اعتمد فترات الاستراحة في جميع المباريات، بما فيها تلك التي أُقيمت داخل ملاعب مكيفة، رغم أن قوانين «إيفاب» تربط تطبيقها بالظروف التي يُتوقع أن تكون فيها الحرارة والرطوبة عاملين مؤثرين.

وأثار هذا التوسع انتقادات بشأن الدوافع التجارية وراء القرار، خصوصاً بعد ارتباط فترات الاستراحة بأحد الرعاة الرئيسيين للاتحاد الدولي.