أعلن الجيش الإسرائيلي، بدأنا في وقت سابق اليوم نشاطًا عملياتيًا وسط قطاع غزة لتدمير نفق غرب الخط الأصفر شكل تهديدًا لقواتنا.

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر، أن العملية وسط قطاع غزة محدودة تتجاوز الخط الأصفر بنحو 300 إلى 400 متر.

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العملية تهدف لتدمير نفق يمتد إلى داخل منطقة الخط الأصفر قرب أحد معسكرات الجيش، فيما من المتوقع أن تستمر العملية وسط قطاع غزة عدة أيام.

وذكر مصدر أن الجيش لم يطلب من سكان غزة إخلاء منازلهم بل طلب عدم الاقتراب من منطقة العمليات.

وتم تنسيق العملية وسط قطاع غزة مع الجانب الأمريكي قبل البدء في تنفيذها.