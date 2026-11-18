كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دافع جديد يحفز بيدري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لاستعادة مستواه المعهود والعودة إلى التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني، بعد فترة من تذبذب المشاركات خلال الفترة الماضية.

ويستعد برشلونة لمواجهة فياريال، يوم الأحد المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب «سبوتيفاي كامب نو» مباراة برشلونة وفياريال، التي تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتلقى خسارة واحدة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

بيدري يستهدف استعادة مكانه الأساسي في برشلونة

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن بيدري يمتلك حافزًا كبيرًا للعودة بقوة والمشاركة بصفة أساسية مع برشلونة، بعدما حصل على دقائق لعب محدودة خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة مع منتخب إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب وسط برشلونة عاد إلى فريقه بعدما شارك لمدة 60 دقيقة فقط مع المنتخب الإسباني، حيث بدأ مواجهتي التشيك وإنجلترا من مقاعد البدلاء.

ورغم أن قلة مشاركاته الدولية منحت بيدري فرصة للحصول على راحة بدنية قبل استئناف المنافسات مع برشلونة، فإنها زادت في الوقت نفسه من رغبته في استعادة دوره الأساسي داخل الفريق الكتالوني.

غياب رودري يمنح بيدري مسؤولية أكبر أمام فياريال

ومن المنتظر أن يتحمل بيدري مسؤولية أكبر في خط وسط برشلونة خلال مواجهة فياريال، في ظل غياب رودري، وهو ما قد يمنحه فرصة للعودة إلى التشكيل الأساسي والمشاركة مجددًا بجوار الهولندي فرينكي دي يونج.

ويأمل بيدري في استغلال المرحلة المقبلة لاستعادة مكانته الأساسية، والمساهمة في استمرار نتائج برشلونة الإيجابية خلال منافسات الدوري الإسباني.