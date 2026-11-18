عقد كامل علي غطاس السكرتير العام، اجتماعا اليوم، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية الخاصة بمناقشة الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2026/2027، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية وتحقيق معدلات تنفيذ فعلية لتحسين مستوى ومنظومة المرافق والخدمات العامة.

وخلال الاجتماع تم استعراض التقارير والبيانات المقدمة من الوحدات المحلية، كل مركز على حدة، والمتضمنة الموقف المالي والتنفيذي لكل مشروع، ونسب التنفيذ ومعدلات الصرف، حيث تم التأكيد على أهمية تنفيذ مشروعات الخطة وفق الجداول الزمنية المحددة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، رؤساء الوحدات المحلية، ومديرو إدارات التخطيط والتعاقدات بالوحدات المحلية، إلى جانب مسؤولي التعاقدات الحكومية، الشؤون القانونية بالديوان العام.