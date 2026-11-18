نفذت مديرية التموين ببني سويف والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف،من خلال إداراتها المختلفة، سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط محاولات تجميع الدقيق والزيت المدعم، وتحرير مايزيد عن 100محضر للمخالفين

جاءت الحملات تحت إشراف المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف، ومتابعة من الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، حيث تنوعت أعمال الرقابة بين متابعة تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات، ومراجعة التزام المخابز البلدية بالقواعد المنظمة لإنتاج الخبز المدعم، والتصدي لأي مخالفات تتعلق بالتصرف في حصص الدقيق والزيت التمويني.

ففي مجال الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، أسفرت حملة إدارة تموين بندر بني سويف عن تحرير 12 محضر حيث تم ضبط 5 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، و50 كجم من الدواجن وهياكل الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 3.5 كجم من مصنعات اللحوم، شملت البسطرمة والسجق والاستربس، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 4 محاضر لحيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية، بكميات متنوعة شملت 140 كيس من خلطات التوابل والبشاميل والكفتة والحواوشي، و20 كيس طحينة، و8 كجم من خلطات وتتبيلات اللحوم والكبدة والسجق المعبأة في جالونات، و3 كجم مستكة، و13 زجاجة زيوت طبيعية، و26 زجاجة حليب، و11 زجاجة رايب، و10 زجاجات مياه غازية، و12 عبوة جبن، و8 علب زبادي، و6 عبوات باتيه، و5 أكياس مقرمشات، وعبوة معمول بالشوكولاتة زنة 2 كجم. كما تضمنت الحملة تحرير 5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

فيما تمكنت حملة إدارة التجارة الداخلية من ضبط طن من ملح الطعام مجهول المصدر، وتحرير محضرين لغلق مستودعات بوتاجاز خلال مواعيد العمل الرسمية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، قامت إدارة الرقابة التموينية بحملات مكبرة أسفرت عن تحرير 33 محضر، شملت تجميع 26 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم، وتجميع 60 زجاجة من زيت الطعام المدعم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب محاضر لعدم إعطاء المواطنين بون الصرف، وإنتاج خبز ناقص الوزن، عدم نظافة أدوات العجين، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، التصرف في 6 شكائر دقيق، وعدم وجود سجل تفتيش، عدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل المخبز.

وفي مركز الفشن، أسفرت حملة إدارة التموين عن تحرير 15 محضر لعدد 15 مخبزًا، لمخالفات تنوعت بين عدم إعطاء بون الصرف، نقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن البيانات.

وفي الواسطى (من خلال مكتب ميدوم وإنفسط) تم تحرير 10 محاضر لنقص وزن الخبز، عدم إعطاء بون الصرف، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم الإعلان عن البيانات.

وفي مركز ناصر تم تحرير 8 محاضر، شملت 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لعدم وجود ميزان حساس بالمخبز، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضر لعدم إعطاء بون الصرف، بالإضافة إلى محضر لعدم وجود قائمة البيانات.

وفي شرق النيل، أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر، تضمنت ضبط مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية يعمل دون ترخيص، والتحفظ على طن من الأرز، وضبط مخزن يعمل دون ترخيص والتحفظ على نصف طن من الدقيق الفاخر و60 كجم من منتج نوتيلا بالشوكولاتة، فضلًا عن تحرير محضرين لإدارة منشأة دون ترخيص، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية.