شهد الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني الذي نظمته كلية السياسة والاقتصاد تحت عنوان "التحولات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية وتأثيرها على التحالفات والأمن القومي الإقليمي"، وذلك بحضور الدكتور محمد نور عميد الكلية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور محمد أبو عرب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام بشير وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة الشيماء عبد السلام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمتخصصين من الجامعات المصرية.

وأكد رئيس الجامعة خلال كلمته أهمية المؤتمر في مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، وما تفرضه من تحديات ومتغيرات تؤثر بصورة مباشرة على طبيعة التحالفات الإقليمية ومفاهيم الأمن القومي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم الفعاليات العلمية التي تسهم في إثراء الفكر الأكاديمي وتعزيز الحوار العلمي حول القضايا الاستراتيجية ذات الأبعاد الإقليمية والدولية، مشيدا بالجهود التنظيمية المبذولة من كلية السياسة والاقتصاد لإنجاح المؤتمر وخروجه بصورة تليق بالمكانة العلمية للجامعة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد نور عميد الكلية عن تقديره لرئيس الجامعة على دعمه المستمر لأنشطة الكلية وبرامجها الأكاديمية والبحثية، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين الباحثين والمتخصصين.

وفي ختام الفعاليات، أهدى عميد الكلية درع المؤتمر إلى رئيس الجامعة تقديرًا لدعمه المتواصل للكلية، كما كرّم محمد سليم أمين عام الجامعة وعزة محمد حسن مدير عام العلاقات العامة، تقديرًا لجهودهما الكبيرة ومساندتهما المستمرة لأنشطة الكلية ومساهمتهما الفاعلة في دعم مختلف الفعاليات العلمية والمجتمعية التي تنظمها.



