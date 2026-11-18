أعلن البرلمان العربي عن إدانته بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف سفينة تابعة لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر عن وقوع عدد من الإصابات، مؤكدًا أن استهداف السفن التجارية وتعريض حياة أطقمها للخطر يمثلان تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لقواعد القانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لسلامة الملاحة البحرية.

وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة الملاحة البحرية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

استهداف سفينة تابعة لشركة أدنوك

وحذر البرلمان العربي من أن تكرار هذه الاعتداءات في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، لا يقتصر أثره على تهديد أمن الدول المطلة عليه، بل يمتد ليطال أمن الطاقة العالمي واستقرار إمداداته.

كما يعرض حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد لمخاطر جسيمة، بما ينعكس سلبًا على أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن حرية الملاحة البحرية وسلامة السفن التجارية حقان لا يجوز المساس بهما أو استخدامهما ورقةً للضغط أو المساومة.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لهذه الاعتداءات، والعمل على ضمان أمن الممرات البحرية الدولية وحماية السفن التجارية وأطقمها، ومحاسبة المسؤولين عن استهدافها وفقًا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة.