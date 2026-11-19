أفادت مصادر بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة الواقعة خلف معصرة أبو عودة، شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عقب عملية عسكرية استمرت أكثر من 12 ساعة.

جدير بالذكر ، فقد شهدت المنطقة عمليات حفر وتفجير وتجريف، طالت الأراضي المحيطة بمعصرة أبو عودة على شارع صلاح الدين، قرب وادي غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي والشاباك قد أعلنا بدء عملية عسكرية مركّزة لتدمير نفق غرب «الخط الأصفر»، في مناطق سيطرة حماس، قالا إنه يشكّل تهديدًا فوريًا ومباشرًا للقوات الإسرائيلية.

وذكر منسق حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية في 3 مربعات وسط قطاع غزة حيث تم إغلاق محور صلاح الدين أمام حركة المرور في 3 مربعات وسط قطاع غزة.



كما أشار منسق حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية إلى أن الجيش سيغلق محور صلاح الدين أمام حركة المرور في 3 مربعات وسط قطاع غزة.



ولفت أيضا الجيش الإسرائيلي سيغلق محور صلاح الدين أمام حركة المرور في 3 مربعات وسط قطاع غزة.