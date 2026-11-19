قالت رقية السادات ، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنها سعيدة جدا بتكريم أمريكا للرئيس الراحل أنور السادات، وتكريم والدي في الولايات المتحدة الأمريكية من الكونجرس الأمريكي هو ثاني تكريم له من خارج بلده بعد تكريمه في واشنطن عام 2019 بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

وأشارت السادات خلال حوارها لـ"صدى البلد" إلى أن السيرة الذاتية لوالدها أجبرت الغرب على تكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتكريم الكونجرس الأمريكي لوالدي جاء بسبب تقديرهم لكفاحه الوطني.

وأكدت، الابنة الكبرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات أن والدها جعل كل العالم يتحدث عن مصر، مشيرة إلى أنها عاصرت كفاحه كله قبل الثورة وحينما ولدت وجدت والدها يكافح ويسجن و"يتمرمط"، حتى نسى أولاده وزوجته من أجل بلده.

وتابعت: الرئيس الراحل السادات كان واهب نفسه لمصر أكثر من أولاده، حيث كانت مصر تنافسنا في حب أولاده، وهو كان يحب مصر، وكنت أنا الابنة الكبرى له وحضرت المعتقلات والسجون والتشريد ما قبل ثورة 23 يوليو عام 1952 أيام الملك فاروق ، لأننا من سكان كوبري القبة وأمام القصر الجمهوري للملك فاروق.

واختتمت: وحينما قامت ثورة 23 يوليو عام 1952 "مكنتش مصدقة" إن بابا كان لا يتحدث أبدا عن كفاحه أو خطواته ، ولذلك كانت مفاجأة لنا ، ولكنني لم أكن متفاجئة لسبب واحد لأن والدي كان لهديه اعتراض على الحكم أيام الملك فاروق ، ولكن ليس اعتراض يعني قتل الملك فاروق ، ولكنه يريد سياسات معينة تفيد الشعب بشكل أكبر من القادة الذين كانوا يحكمه.