تلقي فريق الكرة الأول بنادي أتليتكو مدريد صدمة قوية قبل مواجهة نظيره فريق برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

وحددت رابطة الليجا يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر المقبل موعدًا لإقامة هذه المواجهة النارية بين النادي الكتالوني ونظيره العاصمي، حيث يستضيف ملعب “سبوتيفاي كامب نو” اللقاء المنتظر في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء، ليحصل الفريقان على فرصة لترتيب أوراقهما قبل الاستحقاقات القارية والمحلية القادمة.

وأفادت تقارير أن النسر النيجيري أديمولا لوكمان لاعب نادي أتلتيكو مدريد سيغيب عن مواجهة نادي برشلونة بالدوري الإسباني يوم 2 ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أن غياب لوكمان عن نادي أتليتكو مدريد جاء بعد تعرضه للإصابة ولإلتواء شديد في الركبة سيغيب علي إثرها عن الملاعب حتي نهاية العام.

تعديل موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا” رسميًا عن تقديم موعد القمة المرتقبة التي ستجمع بين فريقي برشلونة ضد أتليتكو مدريد وذلك ضمن التعديلات التي أجرتها الرابطة مؤخرًا على جدول مباريات الأندية المشاركة في منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

وحددت الرابطة يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر المقبل موعدًا لإقامة هذه المواجهة النارية بين النادي الكتالوني ونظيره العاصمي، حيث يستضيف ملعب “سبوتيفاي كامب نو” اللقاء المنتظر في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء، ليحصل الفريقان على فرصة لترتيب أوراقهما قبل الاستحقاقات القارية والمحلية القادمة.

وقبل هذه القمة بأيام قليلة، سيخوض فريق برشلونة مباراة هامة خارج دياره عندما يحل ضيفًا على فريق ديبورتيفو لاكورونيا بملعب “ريازور”، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة، وذلك يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا، وهو اليوم الذي يتزامن مع انطلاق الانتخابات العامة في إسبانيا.

ولم تقتصر التعديلات التي أجرتها رابطة الليجا الإسبانية على تقديم موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد فحسب، بل شملت أيضًا تقديم مباراة ريال مدريد ومضيفه ريال سوسيداد لارتباطهما كذلك ببطولة السوبر.

وتقرر أن تقام مباراة ريال مدريد النادي الملكي على ملعب “أنويتا” بمدينة سان سيباستيان في نفس اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر القادم ولكن في تمام الساعة السابعة مساءً، لتستمتع الجماهير بوجبة كروية دسمة في يوم واحد.