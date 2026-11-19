تحدث طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، موضحًا تأثير نتيجة المباراة على صراع المنافسة على لقب المسابقة خلال الفترة المقبلة.

وأكد طارق يحيى، خلال تصريحاته عبر قناة «النهار»، أن فوز الأهلي على بيراميدز سيشكل تهديدًا كبيرًا للأخير، خاصة مع تقليص الفارق بين الفريقين في جدول ترتيب الدوري.

وقال نجم الزمالك السابق: «الأهلي لو فاز على بيراميدز سيكون خطرًا جدًا على الأخير في الفترة المقبلة، والفارق سيقل جدًا».

وأضاف: «في نفس الوقت الأهلي سيكون لديه دفعة معنوية بجانب الجماهير، وبيراميدز ليس لديه الجماهيرية المطلوبة، وسيكون تحت ضغط، وسيصبح الفارق بينه وبين الأهلي نقطة واحدة».

طارق يحيى يحدد النتيجة الأفضل للزمالك

وتطرق طارق يحيى إلى موقف الزمالك من نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن فوز الأهلي أو انتهاء اللقاء بالتعادل سيكونان النتيجتين الأفضل للفريق الأبيض، لأنهما سيمنحانه فرصة الاقتراب أكثر من بيراميدز في جدول الترتيب.

واختتم تصريحاته قائلًا: «أفضل نتيجة للزمالك هي فوز الأهلي على بيراميدز أو التعادل، لأن الزمالك سيقترب أكثر من بيراميدز».